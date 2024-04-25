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В Польше российского шпиона посадили за решетку на 2,5 года

Андрей Синявский, Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 16:41
В Польше российского шпиона посадили за решетку на 2,5 года
фото: Getty Images

Окружной суд в Гданьске приговорил к двум с половиной годам заключения россиянина за шпионаж в пользу России, его "деятельность" была сосредоточена на военных частях страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Gdansk

Детали: По данным следствия, россиянин участвовал в группах исторической реконструкции, где налаживал контакты с действующими или отставными польскими военными, от которых получал информацию.

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По словам представительницы окружной прокуратуры в Гданьске Гражины Вавринюк, шпионская деятельность осужденного была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

"В ее рамках он выполнял задачи, связанные с распознаванием важных элементов вооруженных сил", - отметила она.

Как установили следователи, среди прочего россиянин предоставлял информацию о дислокации отдельных воинских частей, их структуре, а также о типе используемой техники и вооружения.

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Вместе с ним на скамье подсудимых оказались двое мужчин, обвиняемых в коррупции. Их приговорили к одному году лишения свободы условно, впрочем, приговор не является окончательным.

Указывают, что осужденный россиянин, который находился в Польше легально, занимался шпионской деятельностью в течение семи лет и действовал под прикрытием бизнеса.

Ранее польские правоохранители в сотрудничестве с украинской прокуратурой и Службой безопасности задержали гражданина Польши Павела К., подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Владимира Зеленского.

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Темы: ПольшасудшпионажРосcия
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