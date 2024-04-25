Українці зможуть лишатися у Німеччині попри протермінований паспорт

Громадяни України, які отримують або продовжують у Німеччині тимчасову посвідку на проживання, не обов’язково повинні мати для цього чинний український закордонний паспорт.

Джерело: "Європейська правда"; DW на основі відповіді на їхній запит представника берлінського сенату, тобто уряду Берліна, що має статус однієї з 16 федеральних земель

Деталі: Видання зазначає, що питання, які стосуються перебування іноземців у Німеччині, належать до компетенції саме земельної влади.

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Посадовець повідомив, що право на перебування у Німеччині та всі пов'язані з цим можливості залишаються незмінними, попри рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта "тільки на підставі непройденої ним служби в армії", то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) потенційно може видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює закордонний паспорт.

Щоправда, додає представник сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин. Він припустив, що такі клопотання будуть ретельно перевіряти та їх можуть відхиляти.

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В окремому коментарі Федеральний уряд Німеччини на тлі рішення МЗС України обмежити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку зазначив, що це не вплине на їхній статус тимчасового захисту.