Украинцы смогут оставаться в Германии несмотря на просроченный паспорт
Граждане Украины, которые получают или продлевают в Германии временный вид на жительство, не обязательно должны иметь для этого действующий украинский загранпаспорт.
Источник: "Европейская правда"; DW на основе ответа на их запрос представителя берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель
Детали: Издание отмечает, что вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся к компетенции именно земельных властей.
Чиновник сообщил, что право на пребывание в Германии и все связанные с этим возможности остаются неизменными, несмотря на решение МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом.
Чиновник сообщил, что право на пребывание в Германии и все связанные с этим возможности остаются неизменными, несмотря на решение МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом.
Если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта "только на основании непройденной им службы в армии", то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) потенциально может выдать ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий загранпаспорт.
Правда, добавляет представитель сената, это будет делаться только в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать заменяющие немецкие документы, только если иностранцы могут доказать наличие для поездки веских причин. Он предположил, что такие ходатайства будут тщательно проверять и их могут отклонять.
В отдельном комментарии Федеральное правительство Германии на фоне решения МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста отметило, что это не повлияет на их статус временной защиты.
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