Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна продовжить співпрацю зі Штатами, незалежно від результатів виборів у США наприкінці цього року.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox News, опублікованому Офісом президента 25 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський звернув увагу на формулювання запитання, у якому йшлося, що не всі сказані Дональдом Трампом речі "були проти" України, а лише ставили під сумнів деякі аспекти.

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"Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом. – Ред.)", – додав він.

Голова держави підкреслив, що обрання нового президента США – це виключно рішення американців, і "ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть".

"І, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у світі", – наголосив Зеленський.

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Український президент кілька разів публічно говорив про запрошення Трампа в Україну, хоча оточення експрезидента спростовувало, що такі обговорення зараз ведуться.

За даними ЗМІ, в разі перемоги на президентських виборах у США Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.