Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 18:19
Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України
Володимир Зеленський у Білому Домі у вересні 2023 року. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна продовжить співпрацю зі Штатами, незалежно від результатів виборів у США наприкінці цього року.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox News, опублікованому Офісом президента 25 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський звернув увагу на формулювання запитання, у якому йшлося, що не всі сказані Дональдом Трампом речі "були проти" України, а лише ставили під сумнів деякі аспекти.

Реклама:

"Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом. – Ред.)", – додав він.

Голова держави підкреслив, що обрання нового президента США – це виключно рішення американців, і "ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть".

"І, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у світі", – наголосив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Український президент кілька разів публічно говорив про запрошення Трампа в Україну, хоча оточення експрезидента спростовувало, що такі обговорення зараз ведуться.

За даними ЗМІ, в разі перемоги на президентських виборах у США Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.

Теми: ЗеленськийТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів Ставку: увага до захисту інфраструктури, ситуація на фронті, виробництво зброї
Зеленський зустрівся у Києві з міністром фінансів Британії: говорили про санкції
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати пів року, які пройшли у дебатах
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: