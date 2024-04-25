У російському МЗС пригрозили США зниженням рівня дипвідносин у разі конфіскації її активів

В Міністерстві закордонних справ РФ допустили варіант зниження рівня дипломатичних відносин зі США, якщо там вживуть практичних заходів щодо конфіскації її активів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова опублікованому в "РИА Новости"

Деталі: За словами заступника глави МЗС РФ, після ухвалення законопроєкту Конгресом США, який передбачає конфіскацію російських заморожених активів, "характер заходів у відповідь" визначатиметься залежно від того, як далі "піде дискусія в колі наших супротивників".

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"Зниження рівня дипвідносин – це одна з опцій, безумовно. Про питання нашого фінансово-економічного реагування, матеріального реагування на цей крок, від якого ми, як і раніше, застерігаємо опонентів, багато високопоставлених представників у нашому уряді вже висловлювалися", – зазначив Рябков.

Він також заявив, що Москва вивчає "оптимальну форму реакції, де серед контрзаходів присутні дії щодо активів наших західних опонентів, і де присутні дипломатичні заходи реагування".

"Одне іншого не заміщає, не скасовує, але просто поки що немає ніяких рішень, тому що немає рішень і з того боку", – додав представник МЗС РФ.

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Раніше повідомляли, що пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків із заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів для допомоги Україні замість повної їх конфіскації набирає популярності серед країн "Групи семи".

Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включаючи пряму конфіскацію російських активів, є виправданими за міжнародним правом і повинні залишатися на столі, але він прагне досягти консенсусу навколо ідеї, яка може допомогти Україні зараз, сказав Reuters посадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо, Палата представників США у суботу, 20 квітня, схвалила законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій. Президент Байден підписав цей закон 24 квітня.

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