Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ЗМІ: У США вважають, що нова допомога дасть Україні можливість перехопити ініціативу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 19:33
ЗМІ: У США вважають, що нова допомога дасть Україні можливість перехопити ініціативу
Ілюстративне фото - Getty Images

Нова військова допомога Сполучених Штатів, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Джерело: про це журналістам 25 квітня заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Новий пакет військової допомоги США вартістю 1 мільярд доларів був оголошений після багатомісячної перерви, під час якої російські сили розгорнули масштабний наступ на сході України.

Реклама:

"Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу", – прокоментував високопосадовець американського оборонного відомства.

На його думку, допомога з боку США та інших країн "дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом".

"Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки... і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі", – додав посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що затримка у військовій допомозі призвела до захоплення Росією Авдіївки, й "цілком можливо, що Росія в найближчі тижні може отримати додаткові тактичні здобутки".

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Читайте також: Обережні Штати Америки. Які проблеми у підтримці України не знімає рішення Конгресу США.

Теми: СШАдопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
США
У російському МЗС пригрозили США зниженням рівня дипвідносин у разі конфіскації її активів
Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України
Обсяг європейської військової підтримки України зрівнявся з американською − дослідження
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: