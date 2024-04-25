ЗМІ: У США вважають, що нова допомога дасть Україні можливість перехопити ініціативу

Нова військова допомога Сполучених Штатів, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Джерело: про це журналістам 25 квітня заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Новий пакет військової допомоги США вартістю 1 мільярд доларів був оголошений після багатомісячної перерви, під час якої російські сили розгорнули масштабний наступ на сході України.

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"Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу", – прокоментував високопосадовець американського оборонного відомства.

На його думку, допомога з боку США та інших країн "дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом".

"Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки... і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі", – додав посадовець.

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Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що затримка у військовій допомозі призвела до захоплення Росією Авдіївки, й "цілком можливо, що Росія в найближчі тижні може отримати додаткові тактичні здобутки".

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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