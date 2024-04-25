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ТОК-ШОУ УП: Обмеження консульських послуг: чоловіків депортують? Що змінить допомога США

"Українська правда"Четвер, 25 квітня 2024, 20:16
ТОК-ШОУ УП: Обмеження консульських послуг: чоловіків депортують? Що змінить допомога США

Незабаром новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".

Говоримо про обмеження консульських послуг для українців призовного віку за кордоном. Чи справді європейські країни депортуватимуть військовозобов'язаних чоловіків? Як реагують самі українці? Також розберемо довгоочікуваний пакет допомоги від США. Чи достатньо зброї, щоб втримати безкінечні атаки ворога на лінії фронту.

Гості студії:

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  • Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України (2019-2020)
  • Роман Костенко, Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"
  • Володимир Назаренко, Офіцер артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії
  • Катерина Лісунова, кореспондентка "Голосу Америки"

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