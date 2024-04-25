ТОК-ШОУ УП: Ограничение консульских услуг: мужчин депортируют? Что изменит помощь США

Скоро новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".

Говорим об ограничении консульских услуг для украинцев призывного возраста за рубежом. Действительно ли европейские страны будут депортировать военнообязанных мужчин? Как реагируют сами украинцы? Также разберем долгожданный пакет помощи от США. Достаточно ли оружия, чтобы удержать бесконечные атаки врага на линии фронта.

Гости студии:

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Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины (2019-2020)

Роман Костенко, Секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Владимир Назаренко, Офицер артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии

Екатерина Лисунова, корреспондентка "Голоса Америки"

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