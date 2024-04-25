18 ділянок та 7 квартир: З’явився список майна, яке арештували у справі Гринкевичів
Журналісти NGL.media підрахували майно, яке суд арештував у сім’ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та в компаній, які пов’язують з ним.
Джерело: NGL.media з посиланням на ухвали про арешти майна
Деталі: У списку, зокрема, є п’ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і кілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень.
Дослівно: Ігор та Світлана Гринкевичі:
- земельна ділянка площею 1,9914 га і на території Литвинівської сільради у Київській області;
- земельна ділянка площею 1,7219 га і у селі Зелів Львівської області;
- земельна ділянка площею 1 га і у селі Гута Закарпатської області;
- земельна ділянка площею 0,1 га і у селі Солонка Львівської області;
- земельна ділянка площею 0,0672 га і у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
- квартира площею 51,6 м² у Києві і ;
- квартира площею 123,6 м² у Києві і ;
- житловий будинок площею 67,85 м² у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
- квартира площею 30,7 м² у Києві і ;
- квартира площею 127,7 м² у Львові і ;
- гаражний бокс площею 23,4 м² у Львові і .
Роман Гринкевич, син Ігоря Гринкевича, засновник та директор ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":
- земельна ділянка площею 1,9914 га і на території Литвинівської сільради у Київській області.
Софія Морозюк (ексдівчина Романа Гринкевича):
- нежитлові приміщення площею 121,7 м² у Києві;
- автомобіль Porsche Cayenne 2015 р.в.;
- 85/100 частки квартири площею 71,5 м² у Києві;
- 3/20 частки квартири площею 82,2 м² у Києві;
- 1/3 частки квартири площею 48,2 м² у Харкові.
Ірина Федак (теща Ігоря Гринкевича):
- земельна ділянка площею 0,0128 га у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
- земельна ділянка площею 0,0865 га у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;
- земельна ділянка площею 0,0954 га у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
- земельна ділянка площею 2 га на території Литвинівської сільради у Київській області;
- квартира площею 127,7 м² у Львові;
- квартира площею 85,2 м² у Києві ;
- квартира площею 30,7 м² у Києві;
- садовий будинок площею 298,4 м² у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.
Ірина Беньо (сестра дружини Ігоря Гринкевича):
- земельна ділянка площею 0,1 га в смт. Славське Львівської області;
- житловий будинок площею 157,5 м² в смт. Славсько і Львівської області.
Олег Єфімов, якому на початку січня 2024 року продав майно Роман Гринкевич:
В ухвалах суду є посилання на дані ДБР про те, що Єфімов є пов’язаною особою, яка отримувала дохід від "Будівельного Альянсу Монтажпроект". ДБР також встановило, що житловий будинок було продано за понад 25 млн грн і земельну ділянку за 5,6 млн грн, хоча офіційний дохід покупця за останні 25 років становив лише 11 млн грн. Єфімов також був одним із засновників благодійного фонду HOPE.UA, але у січні серед засновників залишись хіба Гринкевичі.
- житловий будинок площею 289,1 м² в смт Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,0147 га в смт Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,0153 га в смт Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,1136 га в смт Козин Київській області;
- земельна ділянка площею 0,1159 га в смт Козин Київській області.
Владислав Качанов (на цю людину, за даними ДБР, також зробили фіктивну перереєстрацію майна Гринкевичів):
- квартира площею 186 м² у Львові.
Володимир Тимків, засновник та директор компанії "Трейд лайнс рітейл":
- квартира площею 92,7 м² у Житомирі;
- автомобіль Mercedes-Benz S 350, 2015 р.в.
Василь Ядуха (представник ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл"):
- магазин площею 198,6 м² у Хмельницькому.
Віктор Кузьмінський (директор "Будівельної компанії Сітіград"):
- земельна ділянка площею 0,25 га у с. Новоселиця Житомирської області;
- земельна ділянка площею 0,12 га у селі Вишпіль у Житомирській області;
- садовий будинок площею 54,1 м².
ТОВ "Будівельна компанія Сітіград":
- тягач DAF XF 105.460, 2012 р.в.
- платформа тентована Schmitz S 3, 2011 р.в.
ТОВ "Трейд лайнс рітейл":
- будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 м² у селі Муроване Львівської області;
- вантажівка Volvo FL 240, 2013 р.в.
- вантажівка Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 р.в.
- автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 р.в.
- автомобіль Renault Master, 2019 р.в.
ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":
- автомобіль Geely Emgrand 7, 2018 р.в.,
- автомобіль Renault Master, 2019 р.в.
ТОВ "Веттепло":
- автомобіль BMW M760LI, 2022 р.в.,
- автомобіль BMW Alpina XB7, 2023 р.в.,
- автомобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 р.в.
ТОВ "Франескі" (засновниця Ірина Земницька):
- автомобіль Land Rover Range Rover, 2022 р.в.
ТОВ "Вайлд стоун":
- незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу в Ужгороді;
- будівля, частина корпусу в Ужгороді;
- комплекс будівель та споруд у с. Вознесенка Запорізької області.
ПП "Катерина":
- комплекс дорожнього сервісу, готельний комплекс на трасі Київ-Чоп біля Львова;
- столярний цех площею 184,4 м² у с. Солонка Львівської області;
- пилорама площею 223,9 м² у с. Солонка Львівської області.
ПАТ "Кар’єроуправління":
- будівля відпочинкового комплексу площею 1206,8 м² у селі Зелів і Львівської області;
- будівля ремонтно-механічної майстерні площею 545 м² у селі Зелів і Львівської області;
- будівля трансформаторної підстанції площею 249,6 м² у селі Зелів і Львівської області;
- ще п’ять нежитлових будівель загальною площею 144 м² у селі Зелів і Львівської області.
ТОВ "Перспектива "Місто буд":
- будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 м² у селі Муроване;
- автомобіль BMW X6, 2020 року випуску.
ТОВ "ВТ Девелопмент":
- будівля площею 3119,6 м² у Львові (арешт вже знятий);
- земельна ділянка площею 0,1538 га у Львові (арешт вже знятий);
- приміщення холодильника-розподілювача площею 1758,3 м² у Львові (арешт вже знятий).
Окрім цього майна, арештовані рахунки компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Будівельна компанія "Сітіград" та частки у статутних капіталах компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельна компанія Сітіград", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг едженсі", "Охоронно-юридична компанія Кобра", "Рент Естейт", "Маоріс", "Кар’єроуправління", "Альянс імекс транс", "Львівський завод збірних контрукцій-1", "Ренесанс-стиль", "Катерина", "Електроагротехніка", "Візин Річ", "Львівський будівельний холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АТ Західтепло", "Енерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Будіндустрія".