18 ділянок та 7 квартир: З’явився список майна, яке арештували у справі Гринкевичів

Журналісти NGL.media підрахували майно, яке суд арештував у сім’ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та в компаній, які пов’язують з ним.

Джерело: NGL.media з посиланням на ухвали про арешти майна

Деталі: У списку, зокрема, є п’ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і кілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень.

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Дослівно: Ігор та Світлана Гринкевичі:

земельна ділянка площею 1,9914 га і на території Литвинівської сільради у Київській області;

земельна ділянка площею 1,7219 га і у селі Зелів Львівської області;

земельна ділянка площею 1 га і у селі Гута Закарпатської області;

земельна ділянка площею 0,1 га і у селі Солонка Львівської області;

земельна ділянка площею 0,0672 га і у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.

квартира площею 51,6 м² у Києві і ;

квартира площею 123,6 м² у Києві і ;

житловий будинок площею 67,85 м² у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;

квартира площею 30,7 м² у Києві і ;

квартира площею 127,7 м² у Львові і ;

гаражний бокс площею 23,4 м² у Львові і .

Роман Гринкевич, син Ігоря Гринкевича, засновник та директор ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":

земельна ділянка площею 1,9914 га і на території Литвинівської сільради у Київській області.

Софія Морозюк (ексдівчина Романа Гринкевича):

ВІДЕО ДНЯ

нежитлові приміщення площею 121,7 м² у Києві ;

автомобіль Porsche Cayenne 2015 р.в.;

85/100 частки квартири площею 71,5 м² у Києві ;

3/20 частки квартири площею 82,2 м² у Києві ;

1/3 частки квартири площею 48,2 м² у Харкові .

Ірина Федак (теща Ігоря Гринкевича):

земельна ділянка площею 0,0128 га у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;

земельна ділянка площею 0,0865 га у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові;

земельна ділянка площею 0,0954 га у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.

земельна ділянка площею 2 га на території Литвинівської сільради у Київській області;

квартира площею 127,7 м² у Львові ;

квартира площею 85,2 м² у Києві ;

квартира площею 30,7 м² у Києві ;

садовий будинок площею 298,4 м² у споживчому товаристві "Пролісок" у Львові.

Ірина Беньо (сестра дружини Ігоря Гринкевича):

земельна ділянка площею 0,1 га в смт. Славське Львівської області;

житловий будинок площею 157,5 м² в смт. Славсько і Львівської області.

Олег Єфімов, якому на початку січня 2024 року продав майно Роман Гринкевич:

В ухвалах суду є посилання на дані ДБР про те, що Єфімов є пов’язаною особою, яка отримувала дохід від "Будівельного Альянсу Монтажпроект". ДБР також встановило, що житловий будинок було продано за понад 25 млн грн і земельну ділянку за 5,6 млн грн, хоча офіційний дохід покупця за останні 25 років становив лише 11 млн грн. Єфімов також був одним із засновників благодійного фонду HOPE.UA, але у січні серед засновників залишись хіба Гринкевичі.

житловий будинок площею 289,1 м² в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,0147 га в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,0153 га в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,1136 га в смт Козин Київській області;

земельна ділянка площею 0,1159 га в смт Козин Київській області.

Владислав Качанов (на цю людину, за даними ДБР, також зробили фіктивну перереєстрацію майна Гринкевичів):

квартира площею 186 м² у Львові.

Володимир Тимків, засновник та директор компанії "Трейд лайнс рітейл":

квартира площею 92,7 м² у Житомирі ;

автомобіль Mercedes-Benz S 350, 2015 р.в.

Василь Ядуха (представник ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл"):

магазин площею 198,6 м² у Хмельницькому.

Віктор Кузьмінський (директор "Будівельної компанії Сітіград"):

земельна ділянка площею 0,25 га у с. Новоселиця Житомирської області;

земельна ділянка площею 0,12 га у селі Вишпіль у Житомирській області;

садовий будинок площею 54,1 м².

ТОВ "Будівельна компанія Сітіград":

тягач DAF XF 105.460, 2012 р.в.

платформа тентована Schmitz S 3, 2011 р.в.

ТОВ "Трейд лайнс рітейл":

будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 м² у селі Муроване Львівської області;

вантажівка Volvo FL 240, 2013 р.в.

вантажівка Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 р.в.

автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 р.в.

автомобіль Renault Master, 2019 р.в.

ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект":

автомобіль Geely Emgrand 7, 2018 р.в.,

автомобіль Renault Master, 2019 р.в.

ТОВ "Веттепло":

автомобіль BMW M760LI, 2022 р.в.,

автомобіль BMW Alpina XB7, 2023 р.в.,

автомобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 р.в.

ТОВ "Франескі" (засновниця Ірина Земницька):

автомобіль Land Rover Range Rover, 2022 р.в.

ТОВ "Вайлд стоун":

незавершене будівництво, будівлі виробничого корпусу в Ужгороді ;

будівля, частина корпусу в Ужгороді ;

комплекс будівель та споруд у с. Вознесенка Запорізької області.

ПП "Катерина":

комплекс дорожнього сервісу, готельний комплекс на трасі Київ-Чоп біля Львова;

столярний цех площею 184,4 м² у с. Солонка Львівської області;

пилорама площею 223,9 м² у с. Солонка Львівської області.

ПАТ "Кар’єроуправління":

будівля відпочинкового комплексу площею 1206,8 м² у селі Зелів і Львівської області;

будівля ремонтно-механічної майстерні площею 545 м² у селі Зелів і Львівської області;

будівля трансформаторної підстанції площею 249,6 м² у селі Зелів і Львівської області;

ще п’ять нежитлових будівель загальною площею 144 м² у селі Зелів і Львівської області.

ТОВ "Перспектива "Місто буд":

будівлі та споруди майнового комплексу площею 5668,9 м² у селі Муроване ;

автомобіль BMW X6, 2020 року випуску.

ТОВ "ВТ Девелопмент":

будівля площею 3119,6 м² у Львові (арешт вже знятий );

земельна ділянка площею 0,1538 га у Львові (арешт вже знятий);

приміщення холодильника-розподілювача площею 1758,3 м² у Львові (арешт вже знятий ).

Окрім цього майна, арештовані рахунки компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Будівельна компанія "Сітіград" та частки у статутних капіталах компаній "Трейд лайнс рітейл", "Будівельна компанія Сітіград", "Будівельний альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг едженсі", "Охоронно-юридична компанія Кобра", "Рент Естейт", "Маоріс", "Кар’єроуправління", "Альянс імекс транс", "Львівський завод збірних контрукцій-1", "Ренесанс-стиль", "Катерина", "Електроагротехніка", "Візин Річ", "Львівський будівельний холдинг", "ВТ Девелопмент", "Вайлд стоун", "Бориславтепло", "АТ Західтепло", "Енерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Будіндустрія".