18 участков и 7 квартир: Появился список имущества, арестованного по делу Гринкевичей

Журналисты NGL.media подсчитали имущество, которое суд арестовал в семье львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и у компаний, связывающих с ним.

Источник: NGL.media со ссылкой на решения об арестах имущества

Детали: В списке, в частности, есть пять домов, семь квартир, восемь автомобилей премиум-класса, 18 земельных участков, мотель, комплекс отдыха и несколько десятков нежилых или производственных помещений.

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Дословно: Игорь и Светлана Гринкевичи:

земельный участок площадью 1,9914 га на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;

земельный участок площадью 1,7219 га в селе Зелев Львовской области;

земельный участок площадью 1 га в селе Гута Закарпатской области;

земельный участок площадью 0,1 га в селе Солонка Львовской области;

земельный участок площадью 0,0672 га в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.

квартира площадью 51,6 м² в Киеве;

квартира площадью 123,6 м² в Киеве;

жилой дом площадью 67,85 м² в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;

квартира площадью 30,7 м² в Киеве;

квартира площадью 127,7 м² во Львове;

гаражный бокс площадью 23,4 м² во Львове.

Роман Гринкевич, сын Игоря Гринкевича, основатель и директор ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":

земельный участок площадью 1,9914 га на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области.

София Морозюк (эксдевушка Романа Гринкевича):

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нежилые помещения площадью 121,7 м² в Киеве;

автомобиль Porsche Cayenne 2015 г.в.;

85/100 доли квартиры площадью 71,5 м² в Киеве;

3/20 доли квартиры площадью 82,2 м² в Киеве;

1/3 доли квартиры площадью 48,2 м² в Харькове.

Ирина Федак (теща Игоря Гринкевича):

земельный участок площадью 0,0128 га в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;

земельный участок площадью 0,0865 га в потребительском обществе "Подснежник" во Львове;

земельный участок площадью 0,0954 га в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.

земельный участок площадью 2 га на территории Литвиновского сельсовета в Киевской области;

квартира площадью 127,7 м² во Львове;

квартира площадью 85,2 м² в Киеве;

квартира площадью 30,7 м² в Киеве;

садовый дом площадью 298,4 м² в потребительском обществе "Подснежник" во Львове.

Ирина Беньо (сестра жены Игоря Гринкевича):

земельный участок площадью 0,1 га в пгт. Славское Львовской области;

жилой дом площадью 157,5 м² в пгт. Славской и Львовской области.

Олег Ефимов, которому в начале января 2024 года продал имущество Роман Гринкевич:

В постановлениях суда есть ссылки на данные ДБР о том, что Ефимов является связанным лицом, получавшим доход от "Строительного Альянса Монтажпроект". ДБР также установило, что жилой дом был продан свыше 25 млн грн земельный участок за 5,6 млн грн, хотя официальный доход покупателя за последние 25 лет составил всего 11 млн грн. Ефимов также был одним из основателей благотворительного фонда HOPE.UA, но в январе среди основателей остались разве что Гринкевичи.

жилой дом площадью 289,1 м² в пгт Козин;

земельный участок площадью 0,0147 га в пгт Козин Киевской области;

земельный участок площадью 0,0153 га в пгт Козин Киевской области;

земельный участок площадью 0,1136 га в пгт Козин Киевской области;

земельный участок площадью 0,1159 га в пгт Козин Киевской области.

Владислав Качанов (на этого человека, по данным ДБР, также сделали фиктивную перерегистрацию имущества Гринкевичей):

квартира площадью 186 м ² во Львове.

Владимир Тимкив, основатель и директор компании "Трейд лайнс ритейл":

квартира площадью 92,7 м² в Житомире;

автомобиль Mercedes-Benz S 350, 2015 г.в.

Василий Ядуха (представитель ООО "Трейд Лайнс Ритейл"):

магазин площадью 198,6 м² в Хмельницком.

Виктор Кузьминский (директор "Строительной компании Ситиград"):

земельный участок площадью 0,25 га в с. Новоселица Житомирской области;

земельный участок площадью 0,12 га в селе Вышполь в Житомирской области;

садовый дом площадью 54,1 м2.

ООО "Строительная компания Ситиград":

тягач DAF XF 105.460, 2012 г.в.

тентованная платформа Schmitz S 3, 2011 г.в.

ООО "Трейд лайнс ритейл":

здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 м² в селе Мурованое Львовской области;

грузовик Volvo FL 240, 2013 г.в.

грузовик Mercedes-Benz Atego 1224L, 2011 г.в.

автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 D, 2022 г.в.

автомобиль Renault Master, 2019 г.в.

ООО "Строительный Альянс Монтажпроект":

автомобиль Geely Emgrand 7, 2018 г.в.,

автомобиль Renault Master, 2019 г.в.

ООО "Веттепло":

автомобиль BMW M760LI, 2022 г.в.,

автомобиль BMW Alpina XB7, 2023 г.в.,

автомобиль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 г.в.

ООО "Франески" (основательница Ирина Земницкая):

автомобиль Land Rover Range Rover, 2022 г.в.

ООО "Уайлд стоун":

незавершенное строительство, здание производственного корпуса в Ужгороде;

здание, часть корпуса в Ужгороде;

комплекс построек и сооружений в с. Вознесенка Запорожской области.

ЧП "Екатерина":

комплекс дорожного сервиса, гостиничный комплекс на трассе Киев-Чоп возле Львова;

столярный цех площадью 184,4 м в с. Солонка Львовской области;

пилорама площадью 223,9 м в с. Солонка Львовской обл.

ПАО "Карьероуправление":

здание комплекса отдыха площадью 1206,8 м² в селе Зелеве и Львовской области;

здание ремонтно-механической мастерской площадью 545 м² в селе Зелеве и Львовской области;

здание трансформаторной подстанции площадью 249,6 м² в селе Зелеве и Львовской области;

еще пять нежилых зданий общей площадью 144 м² в селе Зелеве и Львовской области.

ООО "Перспектива "Город дом":

здания и сооружения имущественного комплекса площадью 5668,9 м² в селе Мурованое;

автомобиль BMW X6, 2020 выпуска.

ООО "ВТ Девелопмент":

здание площадью 3119,6 м² во Львове (арест уже снят);

земельный участок площадью 0,1538 га во Львове (арест уже снят);

помещение холодильника-распределителя площадью 1758,3 м² во Львове (арест уже снят).



Кроме этого имущества арестованы счета компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект", "Строительная компания "Ситиград" и доли в уставных капиталах компаний "Трейд лайнс ритейл", "Строительная компания Ситиград", "Строительный альянс Монтажпроект", "Лео маркетинг Эдженси", "Охранно-юридическая компания Кобра", "Рент Эстейт", "Маорис", "Карьероуправление", "Альянс имекс транс", "Львовский завод сборных контрукций-1", "Ренессанс-стиль", Екатерина", "Электроагротехника", "Визин Рич", "Львовский строительный холдинг", "ВТ Девелопмент", "Уайлд стоун", "Бориславтепло", "АО Западтепло", "Энерго девелопмент", "Веттепло", "МГ Стройиндустрия".