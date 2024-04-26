США будують пірс у Секторі Гази, щоб безперешкодно поставляти гуманітарну допомогу

Діти у Секторі Гази стоять в черзі за їжею, фото: Getty Images

Збройні сили США розпочали будівництво морського пірсу, який дозволить доставляти гуманітарну допомогу в Сектор Гази.

Джерело: Пентагон, Reuters

Деталі: Пірс має бути введений в експлуатацію на початку травня.

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У березні президент Джо Байден оголосив, що військові побудують тимчасовий порт на середземноморському узбережжі Сектора Гази для отримання гуманітарної допомоги морем.

Будівництво пірсу може запобігти голоду в палестинському анклаві. П’ять місяців ізраїльської військової кампанії проти ХАМАС спустошила крихітний Сектор Гази та занурила 2,3 мільйона людей у гуманітарну катастрофу.

Пряма мова речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера: "Я можу підтвердити, що військові кораблі США, включно з USNS Benavidez, почали будувати тимчасовий пірс та дамби в морі".

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Ще деталі: ООН попередила, що Сектору Гази загрожує голод і поскаржилася на "великі перешкоди" в отриманні допомоги та її розподілі по анклаві.

Організації з надання допомоги та адміністрація Байдена благали Ізраїль полегшити доступ для поставок допомоги в Сектор Гази та забезпечити їхнім конвоям безпечний прохід по території.

Райдер сказав, що Пентагон зафіксував мінометний обстріл в Секторі Гази, який завдав мінімальних пошкоджень у зоні де будується пірс. Але він додав, що сили США ще не почали нічого переміщувати в цей район, і на місці їх немає.

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