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США строят пирс в Секторе Газа, чтобы беспрепятственно поставлять гуманитарную помощь

Алена ИвашкивПятница, 26 апреля 2024, 00:23
США строят пирс в Секторе Газа, чтобы беспрепятственно поставлять гуманитарную помощь
Дети в Cекторе Газа стоят в очереди за едой, фото: Getty Images

Вооруженные силы США начали строительство морского пирса, который позволит доставлять гуманитарную помощь в Сектор Газа.

Источник: Пентагон, Reuters

Детали: Пирс должен быть введен в эксплуатацию в начале мая.

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В марте президент Джо Байден объявил, что военные построят временный порт на средиземноморском побережье Сектора Газа для получения гуманитарной помощи морем.

Строительство пирса может предотвратить голод в палестинском анклаве. Пять месяцев израильской военной кампании против ХАМАС опустошила крошечный Сектор Газа и погрузила 2,3 миллиона человек в гуманитарную катастрофу.

Прямая речь спикера Пентагона генерал-майора Патрика Райдера: "Я могу подтвердить, что военные корабли США, включая USNS Benavidez, начали строить временный пирс и дамбы в море".

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Еще детали: ООН предупредила, что Сектору Газы грозит голод и пожаловалась на "большие препятствия" в получении помощи и ее распределении по анклаву.

Организации по оказанию помощи и администрация Байдена умоляли Израиль облегчить доступ для поставок помощи в Сектор Газа и обеспечить их конвоям безопасный проход по территории.

Райдер сказал, что Пентагон зафиксировал минометный обстрел в Секторе Газа, который нанес минимальные повреждения в зоне где строится пирс. Но он добавил, что силы США еще не начали ничего перемещать в этот район, и на месте их нет.

Предыстория: 

  • В начале марта Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Сектора Газа, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Темы: СШАСектор Газа
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