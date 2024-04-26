США строят пирс в Секторе Газа, чтобы беспрепятственно поставлять гуманитарную помощь
Вооруженные силы США начали строительство морского пирса, который позволит доставлять гуманитарную помощь в Сектор Газа.
Источник: Пентагон, Reuters
Детали: Пирс должен быть введен в эксплуатацию в начале мая.
В марте президент Джо Байден объявил, что военные построят временный порт на средиземноморском побережье Сектора Газа для получения гуманитарной помощи морем.
Строительство пирса может предотвратить голод в палестинском анклаве. Пять месяцев израильской военной кампании против ХАМАС опустошила крошечный Сектор Газа и погрузила 2,3 миллиона человек в гуманитарную катастрофу.
Прямая речь спикера Пентагона генерал-майора Патрика Райдера: "Я могу подтвердить, что военные корабли США, включая USNS Benavidez, начали строить временный пирс и дамбы в море".
Еще детали: ООН предупредила, что Сектору Газы грозит голод и пожаловалась на "большие препятствия" в получении помощи и ее распределении по анклаву.
Организации по оказанию помощи и администрация Байдена умоляли Израиль облегчить доступ для поставок помощи в Сектор Газа и обеспечить их конвоям безопасный проход по территории.
Райдер сказал, что Пентагон зафиксировал минометный обстрел в Секторе Газа, который нанес минимальные повреждения в зоне где строится пирс. Но он добавил, что силы США еще не начали ничего перемещать в этот район, и на месте их нет.
Предыстория:
- В начале марта Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Сектора Газа, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.