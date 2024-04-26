Радники Трампа розробляють санкції проти країн БРІКС за відмову від долара

Економічні радники колишнього президента США Дональда Трампа розглядають способи активно зупинити відмову від використання долара. Йдеться, зокрема, про країни БРІКС, які мають намір відмовитися від американської валюти.

Джерело: Bloomberg з посиланням на обізнаних людей

Деталі: Обговорення включають штрафні санкції для країн, які шукають активні способи прийняти участь у двосторонній торгівлі в інших валютах, ніж долар.

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Словесна реакція на домінування долара у світовій фінансовій системі набула обертів у 2022 році, коли США очолили спроби запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії. Російський центральний банк, урядовці та близько 2500 інших осіб обмежили доступ до долара.

Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, разом відомі як країни БРІКС, обговорили дедоларизацію на саміті в серпні минулого року . Ця група набуває глобального впливу після того, як цього року запросила ключові нафтовидобувні країни Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, а також інші для розширення. Зараз Саудівська Аравія та ОАЕ прив'язують свої валюти до долара.

Економічні радники Трампа та його кампанії говорили про націлювання саме на ці зусилля БРІКС під час можливого другого терміну. Зі свого боку, як публічно, так і приватно, Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.

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Пряма мова Трампа в інтерв’ю CNBC 11 березня: "Я ненавиджу, коли країни відмовляються від долара. Я б не дозволив країнам відмовитися від долара, тому що коли ми втратимо цей стандарт, це буде схоже на програш у революційній війні. Це буде ударом по нашій країні.

З Байденом ви втратите долар як стандарт. Це буде все одно, що програти найбільшу війну, яку ми коли-небудь програвали".

Ще деталі: Трамп виступає за стабільний долар і за те, щоб інші країни відповідали цій політиці, утримуючись від інтервенцій, спрямованих на девальвацію своїх валют. Через те, що Федеральна резервна система утримується від зниження процентних ставок, долар останнім часом зростає, що спонукає владу за кордоном розглядати інтервенції для підтримки, а не девальвації, своїх валют.