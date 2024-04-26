Советники Трампа разрабатывают санкции против стран БРИКС за отказ от доллара

Экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают способы активно остановить отказ от использования доллара. Речь идет, в частности, о странах БРИКС, которые намерены отказаться от американской валюты.

Источник: Bloomberg со ссылкой на осведомленных людей

Детали: Обсуждения включают штрафные санкции для стран, которые ищут активные способы принять участие в двусторонней торговле в других валютах, чем доллар.

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Словесная реакция на доминирование доллара в мировой финансовой системе набрала обороты в 2022 году, когда США возглавили попытки ввести жесткие экономические санкции против России. Российский центральный банк, чиновники и около 2500 других лиц ограничили доступ к доллару.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместе известные как страны БРИКС, обсудили дедолларизацию на саммите в августе прошлого года. Эта группа приобретает глобальное влияние после того, как в этом году пригласила ключевые нефтедобывающие страны Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также другие для расширения. Сейчас Саудовская Аравия и ОАЭ привязывают свои валюты к доллару.

Экономические советники Трампа и его кампании говорили о нацеливании именно на эти усилия БРИКС во время возможного второго срока. Со своей стороны, как публично, так и частным образом, Трамп заявил, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.

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Прямая речь Трампа в интервью CNBC 11 марта: "Я ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что когда мы потеряем этот стандарт, это будет похоже на проигрыш в революционной войне. Это будет ударом по нашей стране.

С Байденом вы потеряете доллар как стандарт. Это будет все равно, что проиграть самую большую войну, которую мы когда-либо проигрывали".

Еще детали: Трамп выступает за стабильный доллар и за то, чтобы другие страны соответствовали этой политике, воздерживаясь от интервенций, направленных на девальвацию своих валют. Из-за того, что Федеральная резервная система воздерживается от снижения процентных ставок, доллар в последнее время растет, что побуждает власти за рубежом рассматривать интервенции для поддержки, а не девальвации, своих валют.