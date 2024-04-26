"Двійник", "Матрьошка", Portal Combat: які спецоперації проти України РФ проводить за кордоном

У Франції, завдяки Viginum, структурі, яка має опосередкований зв'язок з Генеральним секретаріатом національної безпеки і оборони, вдалось виявити інформаційну операцію "Двійник" якою керувала Росія, однак, ця операція не єдина.

Джерело: Крістін Дюгуен-Клеман (фр. Christine Dugoin-Clement), геополітична аналітикиня, дослідниця, яка спеціалізується на стратегіях впливу, кібернетиці та штучному інтелекті, у подкасті "(не)Безпечна країна".

Деталі: Так, в рамках операції "Двійник" протягом приблизно одного року Росія створювала клони мейнстримних ЗМІ з метою поширення репутаційних атак на Україну і спроб розколоти держави-члени Європейського Союзу.

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Інша спецоперація РФ під назвою "Матрьошка" має вплив на фактчекерів: фейкові акаунти звертаються до фактчекерів або до основних мейнстримних ЗМІ з проханням перевірити інформацію, яка свідомо є фейковою.

Пряма мова: "І якщо ви відмовляєтесь, вони можуть підживлювати свої наративи. "Бачите, це і є цензура. Вони кажуть, що хочуть перевіряти факти, але не роблять цього, коли ми даємо інформацію". З іншого боку, ви можете сказати: "Гаразд, я збираюся перевірити ці речі". Утім це дуже розпорошує увагу фактчекерів. Тож росіяни отримують вигоду в обох випадках".

Деталі: Нещодавно у Франції викрили ще одну спецоперацію Росії, яка називається Portal Combat. Це мережа з приблизно 193 вебсайтів, які працюють для того, щоб створити своєрідну вірусність ворожих наративів у європейських країнах та країнах Півдня.

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Пряма мова: "Було виявлено мережі з приблизно 500 таких вебсайтів, які продукують 15 різними мовами наративи, що можуть бути створені за допомогою генеративного ШІ та великих мовних моделей, які збільшують швидкість виробництва наративів з метою поширення контенту, який відповідає геополітичним цілям Кремля в кінцевому підсумку".

Про відмінність війни, яку розв’язала Росія проти України, від воєн, які відбувалися раніше, про спосіб мислення у цій війні, про операції вплив з боку РФ, зокрема, у Франції, про позицію та настрої Франції щодо війни в Україні, а також про те, що потрібно робити, аби поліпшити політику захисту демократії та що інші країни можуть зробити для захисту демократії в когнітивній площині – в новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна".