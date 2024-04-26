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"Двойник", "Матрешка", Portal Combat – какие спецоперации против Украины РФ проводит за границей

Пятница, 26 апреля 2024, 08:29

Во Франции, благодаря Viginum, структуре, имеющей опосредованную связь с Генеральным секретариатом национальной безопасности и обороны, удалось обнаружить информационную операцию "Двойник", которой руководила Россия, однако эта операция не единственная.

Источник: Кристин Дюгуэн-Клеман (фр. Christine Dugoin-Clement), аналитик по вопросам геополитики, исследовательница, специализирующаяся на стратегиях влияния, кибернетике и искусственном интеллекте, в подкасте "(не)Безпечна країна".

Детали: Так, в рамках операции "Двойник" в течение примерно одного года Россия создавала клоны мейнстримных СМИ с целью распространения репутационных атак на Украину и попыток расколоть государства-члены Европейского Союза.

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Другая спецоперация РФ под названием "Матрешка" имеет влияние на фактчекеров: фейковые аккаунты обращаются к фактчекерам или к основным мейнстримным СМИ с просьбой проверить информацию, заведомо фейковую.

Прямая речь: "И если вы отказываетесь, они могут подпитывать свои нарративы." Видите, это и есть цензура. Они говорят, что хотят проверять факты, но не делают этого, когда мы даем информацию". С другой стороны, вы можете сказать: "Ладно, я собираюсь проверить эти вещи". Впрочем, это очень распыляет внимание фактчекеров. Поэтому россияне получают выгоду у обоих случаях".

Недавно во Франции разоблачили еще одну спецоперацию России, которая называется Portal Combat. Это сеть из примерно 193 вебсайтов, которые работают для того, чтобы создать своеобразную вирусность враждебных нарративов в европейских странах и странах Юга.

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Прямая речь: "Было обнаружено сети из примерно 500 таких вебсайтов, которые продуцируют нарративы на 15 разных языках, которые могут быть созданы с помощью генеративного ШИ и больших языковых моделей, которые увеличивают скорость производства нарративов с целью распространения контента, отвечающего геополитическим целям Кремля в конечном итоге".

Об отличии войны, которую развязала Россия против Украины, от войн, происходивших ранее, о способе мышления в этой войне, об операциях влияния со стороны РФ, в частности, во Франции, о позиции и настроениях Франции по войне в Украине, а также о том, что нужно делать, чтобы улучшить политику защиты демократии и что другие страны могут сделать для защиты демократии в когнитивной плоскости – в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна".

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