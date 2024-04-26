За хабарі робили довідки про інвалідність: ДБР викрило групу медиків на Львівщині

На Львівщині працівники ДБР разом з СБУ викрили групу лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати інвалідність.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Голова Лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою вони підшуковували серед своїх пацієнтів охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші".

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фото: ДБР

Деталі: Повідомляється, що сума для пацієнтів була різною, залежно від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити.

Найвище оцінювалися фейкові документи для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон.

фото: ДБР

"Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання неправомірної вигоди організатором та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн. Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків складає майже 200 тис. грн, але заробили фігуранти на такій схемі набагато більше".

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фото: ДБР

Наразі правоохоронці перевіряють дані тих, хто скористався послугами підозрюваних. Зазначається, що у разі виявлення осіб, яким встановили фіктивну інвалідність, яка дала змогу уникнути мобілізації, буде переглянуте питання щодо їх призову.

Також правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання зловмисників. У них вилучили документи, а також майже пів мільйона гривень, понад 47 тисяч. доларів та більше ніж 7,5 тисяч євро.

Організатору та чотирьом виконавцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Їм загрожує до десяти років за ґратами.