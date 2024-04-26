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За взятки делали справки об инвалидности: ГБР разоблачило группу медиков на Львовщине

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 10:58
За взятки делали справки об инвалидности: ГБР разоблачило группу медиков на Львовщине
фото: ГБР

На Львовщине работники ГБР вместе с СБУ разоблачили группу врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста получать инвалидность.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Председатель врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения привлек к противозаконной деятельности четырех врачей. По его указанию они подыскивали среди своих пациентов желающих получить или продлить группу инвалидности. Проводили с ними беседы, убеждали, что решить вопрос удастся только с их помощью и за деньги".

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фото: ГБР

Детали: Сообщается, что сумма для пациентов была разной, в зависимости от того, инвалидность устанавливается впервые, или ее нужно было продолжить.

Выше оценивались фейковые документы для мужчин призывного возраста, которым справка об инвалидности позволяла выехать за границу.

 
фото: ГБР

"Правоохранители задокументировали 10 случаев получения неправомерной выгоды организатором и членами преступной группы. За подготовку необходимой документации клиенты платили от 12 до 50 тыс. грн. Сумма, полученная злоумышленниками только за эти 10 случаев составляет почти 200 тыс. грн, но заработали фигуранты на такой схеме гораздо больше".

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фото: ГБР

Сейчас правоохранители проверяют данные тех, кто воспользовался услугами подозреваемых. Отмечается, что в случае выявления лиц, которым установили фиктивную инвалидность, которая позволила избежать мобилизации, будет пересмотрен вопрос об их призыве.

 
фото: ГБР

Также правоохранители провели обыски по месту работы и жительства злоумышленников. У них изъяли документы, а также почти полмиллиона гривен, более 47 тысяч долларов и более 7,5 тысяч евро.

Организатору и четырем исполнителям сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Им грозит до десяти лет за решеткой.

Темы: ГБРЛьвовщинамобилизациявзятка
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