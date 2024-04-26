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Іспанія відправить в Україну ракети до Patriot замість самої системи ППО – ЗМІ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 квітня 2024, 11:05
Іспанія відправить в Україну ракети до Patriot замість самої системи ППО – ЗМІ
Фото: Getty Images

Іспанія погодилася поставити Україні партію ракет до Patriot, але не саму систему ППО, всупереч тиску з боку НАТО та ЄС, щоб європейські країни, у яких вона є, доставили її Україні.

Джерело: газета El Pais з посиланням на урядові джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, передача невеликої кількості ракет з максимальною дальність 24 кілометри,, кожна одиниця коштує більше мільйона євро, відбудеться після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, яку з 2013 року розгорнуто на кордоні між Туреччиною та Сирією.

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Наразі в іспанської армії є три батареї, кожна зі своїми ракетними установками, радаром і станцією управління, які були придбані вживаними у Німеччини в 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей розташована в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти (Валенсія). Одна з них вже використовується для навчання українських та іспанських військових управлінню цією системою.

Міноборони Іспанії  категорично відмовилося передати Україні  батарею Patriot. Їхні аргументи полягають у тому, що нібито ці системи є єдиними ефективними проти ракетного нападу – як було продемонстровано у війнах в Україні та на Близькому Сході – і що чисельність збройних сил Іспанії низька. Зрештою відомство сказало "так", але лише щодо "дуже обмеженої кількості" ракет, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько п’ятдесяти одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Міністерство під керівництвом Маргарити Роблес планує витратити більше на вдосконалення системи Patriot. Відомство хоче придбати чотири батареї конфігурації 3+, "набагато більш просунутої, ніж те, що воно має зараз", що дасть йому "справжній потенціал протиракетної оборони". Міністерство оборони США вже санкціонувало цей продаж у жовтні за 2,6 мільярда євро. Уряд Іспанії ще не затвердив ні стелю витрат програми, ні підписання контракту.

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"Хоча процедури прискорені, прогноз полягає в тому, що нові батареї не надійдуть раніше 2028 або 2029 років. Тим часом Збройним силам доведеться забезпечити протиповітряну оборону Іспанії своїми поточними обмеженими засобами", – підсумовує газета.

Передісторія:

  • Раніше Financial Times повідомляло, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
  • Коли в іспанського міністра закордонних справ у понеділок спитали, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, він уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

Теми: PatriotІспаніяУкраїна
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