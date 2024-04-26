Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Испания отправит в Украину ракеты к Patriot вместо самой системы ПВО - СМИ

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 26 апреля 2024, 11:05
Испания отправит в Украину ракеты к Patriot вместо самой системы ПВО - СМИ
Фото: Getty Images

Испания согласилась поставить Украине партию ракет к Patriot, но не саму систему ПВО, вопреки давлению со стороны НАТО и ЕС, чтобы европейские страны, у которых она есть, доставили ее Украине.

Источник: газета El Pais со ссылкой на правительственные источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным издания, передача небольшого количества ракет с максимальной дальностью 24 километра, каждая единица стоит более миллиона евро, состоится после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, которая с 2013 года развернута на границе между Турцией и Сирией.

Реклама:

Сейчас у испанской армии есть три батареи, каждая со своими ракетными установками, радаром и станцией управления, которые были приобретены подержанными у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей расположена в Адане (Турция), а две другие - на базе морской пехоты (Валенсия). Одна из них уже используется для обучения украинских и испанских военных управлению этой системой.

Минобороны Испании категорически отказалось передать Украине батарею Patriot. Их аргументы заключаются в том, что якобы эти системы являются единственными эффективными против ракетного нападения – как было продемонстрировано в войнах в Украине и на Ближнем Востоке – и что численность вооруженных сил Испании низкая. В конце концов ведомство сказало "да", но только в отношении "очень ограниченного количества" ракет, поскольку военный резерв Испании составляет около пятидесяти единиц, а перехватчики очень дорогие.

Министерство под руководством Маргариты Роблес планирует потратить больше на совершенствование системы Patriot. Ведомство хочет приобрести четыре батареи конфигурации 3+, "гораздо более продвинутой, чем то, что оно имеет сейчас", что даст ему "настоящий потенциал противоракетной обороны". Министерство обороны США уже санкционировало эту продажу в октябре за 2,6 млрд евро. Правительство Испании еще не утвердило ни потолок расходов программы, ни подписание контракта.

ВИДЕО ДНЯ

"Хотя процедуры ускорены, прогноз заключается в том, что новые батареи не поступят раньше 2028 или 2029 годов. Тем временем Вооруженным силам придется обеспечить противовоздушную оборону Испании своими текущими ограниченными средствами", – заключает газета.

Предистория:

  • Ранее Financial Times сообщало, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
  • Когда у испанского министра иностранных дел в понедельник спросили, рассматривает ли Мадрид возможность поставить Киеву Patriot, он избежал прямого ответа, отметив, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в войне против России.

Темы: PatriotИспанияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Patriot
Германия давит на США относительно предоставления Украине еще одной системы Patriot – СМИ
Шольц ищет в государствах НАТО еще 6 "Патриотов" для Украины
Зеленский поговорил с Шольцом: Украина также получит ракеты к системам ПВО
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: