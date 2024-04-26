Испания отправит в Украину ракеты к Patriot вместо самой системы ПВО - СМИ

Испания согласилась поставить Украине партию ракет к Patriot, но не саму систему ПВО, вопреки давлению со стороны НАТО и ЕС, чтобы европейские страны, у которых она есть, доставили ее Украине.

Источник: газета El Pais со ссылкой на правительственные источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным издания, передача небольшого количества ракет с максимальной дальностью 24 километра, каждая единица стоит более миллиона евро, состоится после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, которая с 2013 года развернута на границе между Турцией и Сирией.

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Сейчас у испанской армии есть три батареи, каждая со своими ракетными установками, радаром и станцией управления, которые были приобретены подержанными у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей расположена в Адане (Турция), а две другие - на базе морской пехоты (Валенсия). Одна из них уже используется для обучения украинских и испанских военных управлению этой системой.

Минобороны Испании категорически отказалось передать Украине батарею Patriot. Их аргументы заключаются в том, что якобы эти системы являются единственными эффективными против ракетного нападения – как было продемонстрировано в войнах в Украине и на Ближнем Востоке – и что численность вооруженных сил Испании низкая. В конце концов ведомство сказало "да", но только в отношении "очень ограниченного количества" ракет, поскольку военный резерв Испании составляет около пятидесяти единиц, а перехватчики очень дорогие.

Министерство под руководством Маргариты Роблес планирует потратить больше на совершенствование системы Patriot. Ведомство хочет приобрести четыре батареи конфигурации 3+, "гораздо более продвинутой, чем то, что оно имеет сейчас", что даст ему "настоящий потенциал противоракетной обороны". Министерство обороны США уже санкционировало эту продажу в октябре за 2,6 млрд евро. Правительство Испании еще не утвердило ни потолок расходов программы, ни подписание контракта.

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"Хотя процедуры ускорены, прогноз заключается в том, что новые батареи не поступят раньше 2028 или 2029 годов. Тем временем Вооруженным силам придется обеспечить противовоздушную оборону Испании своими текущими ограниченными средствами", – заключает газета.

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