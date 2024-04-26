Перепливли річку, щоб повернутися в Україну: ДПСУ затримала двох чоловіків

26 квітня біля українсько-польського кордону прикордонники затримали двох чоловіків, які перепливли річку Західний Буг, щоб повернутися на територію України. Під мокрим одягом на порушниках були гідрокостюми.

Джерело: ДПСУ

фото: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що правопорушниками виявилися двоє братів 25 і 26 років з Камінь-Каширського району. Кілька років чоловіки проживали в Німеччині.

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фото: ДПСУ

Втім, через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити в Україну. З собою "мандрівники" взяли запас харчів, інструмент для перерізання дроту та гідрокостюми.

фото: ДПСУ

Прикордонники доправили порушників до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за статтею про незаконне перетинання державного кордону України. Рішення щодо чоловіків прийматиме суд.