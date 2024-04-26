Перепливли річку, щоб повернутися в Україну: ДПСУ затримала двох чоловіків
26 квітня біля українсько-польського кордону прикордонники затримали двох чоловіків, які перепливли річку Західний Буг, щоб повернутися на територію України. Під мокрим одягом на порушниках були гідрокостюми.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Повідомляється, що правопорушниками виявилися двоє братів 25 і 26 років з Камінь-Каширського району. Кілька років чоловіки проживали в Німеччині.
Втім, через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити в Україну. З собою "мандрівники" взяли запас харчів, інструмент для перерізання дроту та гідрокостюми.
Прикордонники доправили порушників до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за статтею про незаконне перетинання державного кордону України. Рішення щодо чоловіків прийматиме суд.