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Перепливли річку, щоб повернутися в Україну: ДПСУ затримала двох чоловіків

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 квітня 2024, 15:26
Перепливли річку, щоб повернутися в Україну: ДПСУ затримала двох чоловіків
Фото: ДПСУ

26 квітня біля українсько-польського кордону прикордонники затримали двох чоловіків, які перепливли річку Західний Буг, щоб повернутися на територію України. Під мокрим одягом на порушниках були гідрокостюми.

Джерело: ДПСУ

 
фото: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що правопорушниками виявилися двоє братів 25 і 26 років з Камінь-Каширського району. Кілька років чоловіки проживали в Німеччині. 

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фото: ДПСУ

Втім, через відсутність роботи там, вирішили незаконно потрапити в Україну. З собою "мандрівники" взяли запас харчів, інструмент для перерізання дроту та гідрокостюми. 

 
фото: ДПСУ

Прикордонники доправили порушників до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за статтею про незаконне перетинання державного кордону України. Рішення щодо чоловіків прийматиме суд.

Теми: Прикордонна служба
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