Переплыли реку, чтобы вернуться в Украину: ГПСУ задержала двух мужчин

26 апреля возле украинско-польской границы пограничники задержали двух мужчин, которые переплыли реку Западный Буг, чтобы вернуться на территорию Украины. Под мокрой одеждой на нарушителях были гидрокостюмы.

Источник: ГПСУ

фото: ГПСУ

Детали: Сообщается, что правонарушителями оказались двое братьев 25 и 26 лет из Камень-Каширского района. Несколько лет мужчины проживали в Германии.

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фото: ГПСУ

Впрочем, из-за отсутствия работы там, решили незаконно попасть в Украину. С собой "путешественники" взяли запас продуктов, инструмент для перерезания проволоки и гидрокостюмы.

фото: ГПСУ

Пограничники доставили нарушителей в подразделение и составили в отношении них административные документы по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Решение в отношении мужчин будет принимать суд.