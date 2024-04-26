Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Переплыли реку, чтобы вернуться в Украину: ГПСУ задержала двух мужчин

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 15:26
Переплыли реку, чтобы вернуться в Украину: ГПСУ задержала двух мужчин
Фото: ГПСУ

26 апреля возле украинско-польской границы пограничники задержали двух мужчин, которые переплыли реку Западный Буг, чтобы вернуться на территорию Украины. Под мокрой одеждой на нарушителях были гидрокостюмы.

Источник: ГПСУ

 
фото: ГПСУ

Детали: Сообщается, что правонарушителями оказались двое братьев 25 и 26 лет из Камень-Каширского района. Несколько лет мужчины проживали в Германии. 

Реклама:
 
фото: ГПСУ

Впрочем, из-за отсутствия работы там, решили незаконно попасть в Украину. С собой "путешественники" взяли запас продуктов, инструмент для перерезания проволоки и гидрокостюмы.

 
фото: ГПСУ

Пограничники доставили нарушителей в подразделение и составили в отношении них административные документы по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Решение в отношении мужчин будет принимать суд.

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники дали бой российской ДРГ на Сумщине
Рада поддержала увеличение количества пограничников на 15 тысяч
Дельцы два месяца "мариновали" уклонистов в пограничье в ожидании трансфера в Венгрию
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: