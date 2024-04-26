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ДБР: Військовий вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері бійця

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 квітня 2024, 15:51
ДБР: Військовий вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері бійця
фото ДБР

На Одещині Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері військового.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні впливом начальнику одного із підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері".

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Деталі: Повідомляється, що за $9 000 посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.

 

24 квітня 2024 року Бюро затримало посадовця під час одержання обумовленої суми.

Теми: ДБР
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