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ГБР: Военный требовал деньги за помощь с оформлением инвалидности матери бойца

Валентина РоманенкоПятница, 26 апреля 2024, 15:51
ГБР: Военный требовал деньги за помощь с оформлением инвалидности матери бойца
фото ГБР

В Одесской области Государственное бюро расследований задержало военнослужащего, который требовал деньги за помощь с оформлением инвалидности матери военного.

Источник: ГБР

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием начальнику одного из подразделений в Одесской области. Он требовал взятку у военнослужащего за помощь по установлению второй группы инвалидности его матери".

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Детали: Сообщается, что за $9 000 чиновник обещал через знакомых медиков оформить все необходимые документы, чтобы в дальнейшем военнослужащий мог уволиться со службы.

 

24 апреля 2024 года Бюро задержало чиновника во время получения оговоренной суммы.

Темы: ГБР
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