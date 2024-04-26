ГБР: Военный требовал деньги за помощь с оформлением инвалидности матери бойца
Пятница, 26 апреля 2024, 15:51
В Одесской области Государственное бюро расследований задержало военнослужащего, который требовал деньги за помощь с оформлением инвалидности матери военного.
Источник: ГБР
Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием начальнику одного из подразделений в Одесской области. Он требовал взятку у военнослужащего за помощь по установлению второй группы инвалидности его матери".
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Детали: Сообщается, что за $9 000 чиновник обещал через знакомых медиков оформить все необходимые документы, чтобы в дальнейшем военнослужащий мог уволиться со службы.
24 апреля 2024 года Бюро задержало чиновника во время получения оговоренной суммы.