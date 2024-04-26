Деколонізація Херсону: у місті завершили процес перейменування топонімів

У Херсоні завершили процес перейменування топонімів у рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Нову назву отримали ще 11 вулиць, 8 провулків, 1 бульвар та 1 проїзди.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "У Херсоні 21 топонім з новими назвами:

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провулок Вахтангова перейменований на провулок Георгія Вазова;

провулок Гастелло перейменований на провулок Авіатора Уточкіна;

бульвар Ерделі перейменований на бульвар Гілейський;

вулиця 2-а Комарова перейменована на вулицю Володимира Резниченка;

провулок Крамського перейменований на провулок Івана Білокура;

вулиця Лавреньова перейменована на вулицю Костя Гордієнка;

вулиця Латиських стрільців перейменована на вулицю Отаманську;

вулиця Макаренка перейменована на вулицю Софії Русової;

вулиця Маяковського перейменована на вулицю Володимира Примаченка;

провулок Маяковського перейменований на провулок Августа Вірліча;

вулиця Мічуріна перейменована на вулицю Володимира Симиренка;

вулиця Олексіївська перейменована на вулицю Сарматську;

вулиця Академіка Павлова перейменована на вулицю Академіка Глушкова;

провулок Попова перейменований на провулок Конторський;

провулок Сєдова перейменований на провулок Чигиринський;

вулиця Смольна перейменована на вулицю Героїв Територіальної Оборони;

провулок Таманський перейменований на провулок Бахчисарайський;

вулиця Тимірязєва перейменована на вулицю Євгена Чикаленка;

проїзд Успенського перейменований на проїзд Петра Карманського;

вулиця Чайковського перейменована на вулицю Андрія Орлова;

провулок Чехова перейменований на провулок Миколи Леонтовича".

Деталі: У міській раді зазначили, що гроші на процес перейменування вулиць із бюджету громади не витрачають. Також у разі перейменування вулиці, на якій зареєстровані, документи спеціально змінювати не потрібно.

Також, повідомляється, що міська військова адміністрація разом з громадськістю розглядає пропозиції щодо перейменування топонімів на честь полеглих у російсько-українській війні Героїв.