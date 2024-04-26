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Деколонізація Херсону: у місті завершили процес перейменування топонімів

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 квітня 2024, 16:45
Деколонізація Херсону: у місті завершили процес перейменування топонімів
ІЛЮСТРАЦІЙНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

У Херсоні завершили процес перейменування топонімів у рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Нову назву отримали ще 11 вулиць, 8 провулків, 1 бульвар та 1 проїзди.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "У Херсоні 21 топонім з новими назвами:

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  • провулок Вахтангова перейменований на провулок Георгія Вазова;
  • провулок Гастелло перейменований на провулок Авіатора Уточкіна;
  • бульвар Ерделі перейменований на бульвар Гілейський;
  • вулиця 2-а Комарова перейменована на вулицю Володимира Резниченка;
  • провулок Крамського перейменований на провулок Івана Білокура;
  • вулиця Лавреньова перейменована на вулицю Костя Гордієнка;
  • вулиця Латиських стрільців перейменована на вулицю Отаманську;
  • вулиця Макаренка перейменована на вулицю Софії Русової;
  • вулиця Маяковського перейменована на вулицю Володимира Примаченка;
  • провулок Маяковського перейменований на провулок Августа Вірліча;
  • вулиця Мічуріна перейменована на вулицю Володимира Симиренка; 
  • вулиця Олексіївська перейменована на вулицю Сарматську; 
  • вулиця Академіка Павлова перейменована на вулицю Академіка Глушкова;
  • провулок Попова перейменований на провулок Конторський;
  • провулок Сєдова перейменований на провулок Чигиринський;
  • вулиця Смольна перейменована на вулицю Героїв Територіальної Оборони;
  • провулок Таманський перейменований на провулок Бахчисарайський;
  • вулиця Тимірязєва перейменована на вулицю Євгена Чикаленка; 
  • проїзд Успенського перейменований на проїзд Петра Карманського; 
  • вулиця Чайковського перейменована на вулицю Андрія Орлова; 
  • провулок Чехова перейменований на провулок Миколи Леонтовича".

Деталі: У міській раді зазначили, що гроші на процес перейменування вулиць із бюджету громади не витрачають. Також у разі перейменування вулиці, на якій зареєстровані, документи спеціально змінювати не потрібно.

Також, повідомляється, що міська військова адміністрація разом з громадськістю розглядає пропозиції щодо перейменування топонімів на честь полеглих у російсько-українській війні Героїв.

Теми: Херсон
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