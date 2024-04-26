Деколонізація Херсону: у місті завершили процес перейменування топонімів
У Херсоні завершили процес перейменування топонімів у рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Нову назву отримали ще 11 вулиць, 8 провулків, 1 бульвар та 1 проїзди.
Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Дослівно: "У Херсоні 21 топонім з новими назвами:
- провулок Вахтангова перейменований на провулок Георгія Вазова;
- провулок Гастелло перейменований на провулок Авіатора Уточкіна;
- бульвар Ерделі перейменований на бульвар Гілейський;
- вулиця 2-а Комарова перейменована на вулицю Володимира Резниченка;
- провулок Крамського перейменований на провулок Івана Білокура;
- вулиця Лавреньова перейменована на вулицю Костя Гордієнка;
- вулиця Латиських стрільців перейменована на вулицю Отаманську;
- вулиця Макаренка перейменована на вулицю Софії Русової;
- вулиця Маяковського перейменована на вулицю Володимира Примаченка;
- провулок Маяковського перейменований на провулок Августа Вірліча;
- вулиця Мічуріна перейменована на вулицю Володимира Симиренка;
- вулиця Олексіївська перейменована на вулицю Сарматську;
- вулиця Академіка Павлова перейменована на вулицю Академіка Глушкова;
- провулок Попова перейменований на провулок Конторський;
- провулок Сєдова перейменований на провулок Чигиринський;
- вулиця Смольна перейменована на вулицю Героїв Територіальної Оборони;
- провулок Таманський перейменований на провулок Бахчисарайський;
- вулиця Тимірязєва перейменована на вулицю Євгена Чикаленка;
- проїзд Успенського перейменований на проїзд Петра Карманського;
- вулиця Чайковського перейменована на вулицю Андрія Орлова;
- провулок Чехова перейменований на провулок Миколи Леонтовича".
Деталі: У міській раді зазначили, що гроші на процес перейменування вулиць із бюджету громади не витрачають. Також у разі перейменування вулиці, на якій зареєстровані, документи спеціально змінювати не потрібно.
Також, повідомляється, що міська військова адміністрація разом з громадськістю розглядає пропозиції щодо перейменування топонімів на честь полеглих у російсько-українській війні Героїв.