Деколонизация Херсона: в городе завершили процесс переименования топонимов

В Херсоне завершили процесс переименования топонимов в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Новое название получили еще 11 улиц, 8 переулков, 1 бульвар и 1 проезд.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно: "В Херсоне 21 топоним с новыми названиями:

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переулок Вахтангова переименован в переулок Георгия Вазова;

переулок Гастелло переименован в переулок Авиатора Уточкина;

бульвар Эрдели переименован в бульвар Гилейский;

улица 2-я Комарова переименована в улицу Владимира Резниченко;

переулок Крамского переименован в переулок Ивана Белокура;

улица Лавренева переименована в улицу Костя Гордиенко;

улица Латышских стрельцов переименована в улицу Атаманскую;

улица Макаренко переименована в улицу Софии Русовой;

улица Маяковского переименована в улицу Владимира Примаченко;

переулок Маяковского переименован в переулок Августа Вирлича;

улица Мичурина переименована в улицу Владимира Симиренко;

улица Алексеевская переименована в улицу Сарматскую;

улица Академика Павлова переименована в улицу Академика Глушкова;

переулок Попова переименован в переулок Конторский;

переулок Седова переименован в переулок Чигиринский;

улица Смольная переименована в улицу Героев Территориальной Обороны;

переулок Таманский переименован в переулок Бахчисарайский;

улица Тимирязева переименована в улицу Евгения Чикаленко;

проезд Успенского переименован в проезд Петра Карманского;

улица Чайковского переименована в улицу Андрея Орлова;

переулок Чехова переименован в переулок Николая Леонтовича".

Детали: В городском совете отметили, что деньги на процесс переименования улиц из бюджета общины не тратят. Также в случае переименования улицы, на которой зарегистрированы, документы специально менять не нужно.

Также, сообщается, что городская военная администрация вместе с общественностью рассматривает предложения по переименованию топонимов в честь павших в российско-украинской войне Героев.