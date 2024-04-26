Деколонизация Херсона: в городе завершили процесс переименования топонимов
В Херсоне завершили процесс переименования топонимов в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Новое название получили еще 11 улиц, 8 переулков, 1 бульвар и 1 проезд.
Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Дословно: "В Херсоне 21 топоним с новыми названиями:
- переулок Вахтангова переименован в переулок Георгия Вазова;
- переулок Гастелло переименован в переулок Авиатора Уточкина;
- бульвар Эрдели переименован в бульвар Гилейский;
- улица 2-я Комарова переименована в улицу Владимира Резниченко;
- переулок Крамского переименован в переулок Ивана Белокура;
- улица Лавренева переименована в улицу Костя Гордиенко;
- улица Латышских стрельцов переименована в улицу Атаманскую;
- улица Макаренко переименована в улицу Софии Русовой;
- улица Маяковского переименована в улицу Владимира Примаченко;
- переулок Маяковского переименован в переулок Августа Вирлича;
- улица Мичурина переименована в улицу Владимира Симиренко;
- улица Алексеевская переименована в улицу Сарматскую;
- улица Академика Павлова переименована в улицу Академика Глушкова;
- переулок Попова переименован в переулок Конторский;
- переулок Седова переименован в переулок Чигиринский;
- улица Смольная переименована в улицу Героев Территориальной Обороны;
- переулок Таманский переименован в переулок Бахчисарайский;
- улица Тимирязева переименована в улицу Евгения Чикаленко;
- проезд Успенского переименован в проезд Петра Карманского;
- улица Чайковского переименована в улицу Андрея Орлова;
- переулок Чехова переименован в переулок Николая Леонтовича".
Детали: В городском совете отметили, что деньги на процесс переименования улиц из бюджета общины не тратят. Также в случае переименования улицы, на которой зарегистрированы, документы специально менять не нужно.
Также, сообщается, что городская военная администрация вместе с общественностью рассматривает предложения по переименованию топонимов в честь павших в российско-украинской войне Героев.