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Деколонизация Херсона: в городе завершили процесс переименования топонимов

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 16:45
Деколонизация Херсона: в городе завершили процесс переименования топонимов
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

В Херсоне завершили процесс переименования топонимов в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Новое название получили еще 11 улиц, 8 переулков, 1 бульвар и 1 проезд.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно: "В Херсоне 21 топоним с новыми названиями:

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  • переулок Вахтангова переименован в переулок Георгия Вазова;
  • переулок Гастелло переименован в переулок Авиатора Уточкина;
  • бульвар Эрдели переименован в бульвар Гилейский;
  • улица 2-я Комарова переименована в улицу Владимира Резниченко;
  • переулок Крамского переименован в переулок Ивана Белокура;
  • улица Лавренева переименована в улицу Костя Гордиенко;
  • улица Латышских стрельцов переименована в улицу Атаманскую;
  • улица Макаренко переименована в улицу Софии Русовой;
  • улица Маяковского переименована в улицу Владимира Примаченко;
  • переулок Маяковского переименован в переулок Августа Вирлича;
  • улица Мичурина переименована в улицу Владимира Симиренко;
  • улица Алексеевская переименована в улицу Сарматскую;
  • улица Академика Павлова переименована в улицу Академика Глушкова;
  • переулок Попова переименован в переулок Конторский;
  • переулок Седова переименован в переулок Чигиринский;
  • улица Смольная переименована в улицу Героев Территориальной Обороны;
  • переулок Таманский переименован в переулок Бахчисарайский;
  • улица Тимирязева переименована в улицу Евгения Чикаленко;
  • проезд Успенского переименован в проезд Петра Карманского;
  • улица Чайковского переименована в улицу Андрея Орлова;
  • переулок Чехова переименован в переулок Николая Леонтовича".

Детали: В городском совете отметили, что деньги на процесс переименования улиц из бюджета общины не тратят. Также в случае переименования улицы, на которой зарегистрированы, документы специально менять не нужно.

Также, сообщается, что городская военная администрация вместе с общественностью рассматривает предложения по переименованию топонимов в честь павших в российско-украинской войне Героев.

Темы: Херсон
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