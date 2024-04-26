Держсекретар США пригрозив Китаю новими санкціями в разі підтримки війни Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна підтвердив, що Білий дім готовий до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг Блінкена 26 квітня

Деталі: Блінкен зазначив, що європейські партнери США неодноразово висловлювали занепокоєння "діями, які китайські підприємства здійснюють для підтримки російської оборонної промислової бази".

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"Це стосується не лише безпосередньої загрози, яку становить Росія і її агресія проти України. Йдеться про середньо- і довгострокову загрозу, яку багато європейців відчувають на власному досвіді, яку Росія потенційно становить для них", – пояснив він.

Держсекретар додав, що у зв’язку з цим США та європейські партнери очікують від Пекіна кроків, спрямованих на стримування такої допомоги.

"Ми також, як я вже казав, розглядаємо дії, які ми повністю готові вжити, якщо не побачимо змін. У випадку зі США ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських підприємств, експортний контроль тощо. І ми цілком готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко дав це зрозуміти під час сьогоднішніх зустрічей", – підсумував Блінкен.

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Росія та Китай суттєво поглибили відносини з початку російської повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

Для Москви КНР є важливим ринком збуту власних товарів, а також обходу західних санкцій. Натомість Китай отримав вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв і доступу до величезних природних ресурсів.

Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.