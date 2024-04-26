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Госсекретарь США пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 26 апреля 2024, 18:53
Госсекретарь США пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России
Энтони Блинкен. Фото - Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин подтвердил, что Белый дом готов к новым санкциям против Китая в случае, если он продолжит поддерживать Россию в полномасштабной войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Блинкена 26 апреля

Детали: Блинкен отметил, что европейские партнеры США неоднократно выражали обеспокоенность "действиями, которые китайские предприятия осуществляют для поддержки российской оборонной промышленной базы".

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"Это касается не только непосредственной угрозы, которую представляет Россия и ее агрессия против Украины. Речь идет о средне- и долгосрочной угрозе, которую многие европейцы испытывают на собственном опыте, которую Россия потенциально представляет для них", – пояснил он.

Госсекретарь добавил, что в связи с этим США и европейские партнеры ожидают от Пекина шагов, направленных на сдерживание такой помощи.

"Мы также, как я уже говорил, рассматриваем действия, которые мы полностью готовы принять, если не увидим изменений. В случае с США мы уже ввели санкции против более сотни китайских предприятий, экспортный контроль и тому подобное. И мы вполне готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко дал это понять во время сегодняшних встреч", – подытожил Блинкен.

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Россия и Китай существенно углубили отношения с начала российской полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Для Москвы КНР является важным рынком сбыта собственных товаров, а также обхода западных санкций. Китай же получил выгоду от импорта дешевых российских энергоносителей и доступа к огромным природным ресурсам.

Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.

Темы: СШАКитайсанкциивойна
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