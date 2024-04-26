Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Естонська розвідка: Ймовірність розвалу української оборони зменшується

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 19:42
Естонська розвідка: Ймовірність розвалу української оборони зменшується
Ілюстративне фото - Getty Images

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що Росія намагається використати останнє вікно можливостей перед прибуттям в Україну західної військової техніки та боєприпасів для інтенсифікації атак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR, Ківісельг сказав на брифінгу 26 квітня

Деталі: За словами представника естонської розвідки, основна активність російських сил, як і раніше, зосереджена на тиску на місто Часів Яр на захід від Бахмута, на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька та атаках на населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.

Реклама:

"В останньому випадку російські війська також здійснили локальний прорив української оборони у районі населеного пункту Очеретине. Зберігаючи темп і швидкість атак, Росія намагається використати останнє вікно можливостей, поки західна військова допомога повністю не прибула в Україну і не була розгорнута в операціях", – вважає він.

Водночас, додає Ківісельг, успіхи Росії на полі бою залишаються локальними, а ймовірність розвалу української оборони та фронту зменшується.

Окремо керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії прокоментував російські обстріли мирного населення України, метою яких назвав створення так званої нічийної зони.

ВІДЕО ДНЯ

"Однак, завдяки успішним операціям протиповітряної оборони, Україна змогла зменшити використання російських дальніх бомбардувальників для нанесення глибоких ударів протягом останнього тижня, а також знизити інтенсивність бомбардувань", – додав Ківісельг.

Він додав, що Україна здійснює систематичні глибокі удари, атакуючи низку військових об'єктів у Криму та нафтових об'єктів на території Росії.

Розвідка Міністерства оборони Британії раніше зауважила, що попри значні втрати РФ здатна захоплювати населені пункти поблизу Авдіївки.

Теми: Естоніябойові діїрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Естонія
Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери
З Таллінна до Києва: естонський депутат розпочав велопробіг, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Росія зазнає великих втрат у боях за Часів Яр - естонська розвідка
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: