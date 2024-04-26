Эстонская разведка: Вероятность развала украинской обороны уменьшается

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что Россия пытается использовать последнее окно возможностей перед прибытием в Украину западной военной техники и боеприпасов для интенсификации атак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR, Кивисельг сказал на брифинге 26 апреля

Детали: По словам представителя эстонской разведки, основная активность российских сил по-прежнему сосредоточена на давлении на город Часов Яр к западу от Бахмута, на Марьинском направлении к западу от Донецка и атаках на населенные пункты на железной дороге, соединяющей Авдеевку с Покровском.

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"В последнем случае российские войска также осуществили локальный прорыв украинской обороны в районе населенного пункта Очеретино. Сохраняя темп и скорость атак, Россия пытается использовать последнее окно возможностей, пока западная военная помощь полностью не прибыла в Украину и не была развернута в операциях", – считает он.

В то же время, добавляет Кивисельг, успехи России на поле боя остаются локальными, а вероятность развала украинской обороны и фронта уменьшается.

Отдельно руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии прокомментировал российские обстрелы мирного населения Украины, целью которых назвал создание так называемой ничейной зоны.

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"Однако, благодаря успешным операциям противовоздушной обороны, Украина смогла уменьшить использование российских дальних бомбардировщиков для нанесения глубоких ударов в течение последней недели, а также снизить интенсивность бомбардировок", – добавил Кивисельг.

Он добавил, что Украина осуществляет систематические глубокие удары, атакуя ряд военных объектов в Крыму и нефтяных объектов на территории России.

Разведка Министерства обороны Великобритании ранее отметила, что несмотря на значительные потери РФ способна захватывать населенные пункты вблизи Авдеевки.