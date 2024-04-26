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Нетверезий голова райдержадміністрації Броварів збив чотирьох людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 22:02
Нетверезий голова райдержадміністрації Броварів збив чотирьох людей
скриншот

Голова районної державної адміністрації міста Бровари Володимир Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей, серед них дитина. У ОВА вже повідомили про його звільнення.

Джерело: керівник Київської ОВА Руслан Кравченко, Національна поліція України, місцеві телеграм-канали

Дослівно нацполіція: "Автопригода сталась сьогодні, 26 квітня, у місті Бровари, що на Київщині. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дитина".

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фото - нацполіції

Деталі: Перевірка на вміст алкоголю в крові водія показала 2,31 проміле (при дозволеній нормі – 0,2 проміле). Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Київської ОВА повідомив, що Майбоженка буде звільнено.

Пряма мова голови Київської ОВА: "Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено.

Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична".

 
ФОТО - КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
 
фото - київська обласна прокуратура
 
ФОТО - КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Оновлено о 22:00: Кравченко повідомив, що серед постраждалих в ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки — 29 та 26 років. Вони перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Пряма мова Кравченка: "За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови.

У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма,  травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають".

Теми: ДТПКиївська область
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