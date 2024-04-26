Нетрезвый глава райгосадминистрации Броваров сбил четырех человек

Глава районной государственной администрации города Бровары Владимир Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек, среди них ребенок. В ОВА уже сообщили о его увольнении.

Источник: руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко, Национальная полиция Украины, местные телеграмм-каналы

Дословно нацполиция: "Автопроисшествие произошло сегодня, 26 апреля, в городе Бровары Киевской области. Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. пострадавших – ребенок".

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фото - нацполиции

Детали: Проверка на содержание алкоголя в крови водителя показала 2,31 промилле (при разрешенной норме – 0,2 промилле). Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нетверезий голова райдержадміністрації Броварів збив чотирьох людей



Відео з місцевих телеграм-каналів pic.twitter.com/OzaU7L5adv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2024

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Глава Киевской ОВА сообщил, что Майбоженко будет уволен.

Прямая речь председателя Киевской ОВА: "Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен.

Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В том числе 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская".

ФОТО - КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

ФОТО - КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

ФОТО - КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Обновлено в 22:00: Кравченко сообщил, что среди пострадавших в ДТП 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два человека — 29 и 26 лет. Они находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Прямая речь Кравченко: "По результатам предварительного обследования, у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочного участка головы.

У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины. Обследования продолжаются".