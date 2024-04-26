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У всіх областях України оголошували ракетну небезпеку, була загроза "Кинджалів"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 23:01
У всіх областях України оголошували ракетну небезпеку, була загроза Кинджалів
Фото - alerts.in.ua

Увечері 26 квітня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу пов'язану з ракетною небезпекою. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:53 військові попереджали про три ракети на Миколаївщині у північно-західному напрямку. Вже о 22:56 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. 

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Нагадаємо, о 22:00 Повітряні сили повідомляли про ймовірно розвідувальний БпЛА над Вінниччиною.

О 23:03 повідомили, що одна крилата ракета на Вінниччині у  північно-західному напрямку і ще одна у напрямку на Кропивницький.

Станом на 23:19 повідомляють про ракету напрямком на Білоцерківський район на Київщині та на Хмельниччині напрямком на захід.

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О 23:24 повідомили, що ракета змінила напрямок руху на Вінниччину. Інша летить на Тернопільщині в західному напрямку.

О 23:33 повітряники заявили, що летять "Кинджали" через Житомирщину у південно-західному напрямку.

О 23:36 Хмельниччину та Тернопільщину закликали перебувати в укриттях. Також є швидкісна ціль з Черкащини на Вінниччину.

О 23:42 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи на Івано-Франківщині.

О 23:59 оголосили відбій тривоги в країні.

Теми: повітряна тривога
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