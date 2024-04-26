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Во всех областях Украины объявляли ракетную опасность, была угроза "Кинжалов"

Татьяна ОлейникПятница, 26 апреля 2024, 23:01
Во всех областях Украины объявляли ракетную опасность, была угроза Кинжалов
Фото - alerts.in.ua

Вечером 26 апреля во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу, связанную с ракетной опасностью.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:53 военные предупреждали о трех ракетах в Николаевской области в северо-западном направлении. Уже в 22:56 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

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Напомним, в 22:00 Воздушные силы сообщали о предположительно разведывательном БПЛА над Винницкой областью.

В 23:03 сообщили, что одна крылатая ракета в Винницкой области в северо-западном направлении и еще одна в направлении на Кропивницкий.

По состоянию на 23:19 сообщают о ракете направлением на Белоцерковский район Киевской области и Хмельнитчине направлением на запад.

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В 23:24 сообщили, что ракета изменила направление движения в Винницкую область. Другая летит в Тернопольскую область в западном направлении.

В 23:33 воздушники заявили, что летят "Кинжалы" через Житомирщину в юго-западном направлении.

В 23:36 Хмельницкую и Тернопольскую призывали находиться в укрытиях. Также есть скоростная цель из Черкасщины Винницкой области.

В 23:42 корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области.

В 23.59 объявили отбой тревоги в стране.

Темы: воздушная тревога
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