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Росіяни запускали ракети: було оголошено масштабну повітряну тривогу

Олена ІвашківСубота, 27 квітня 2024, 01:06
Росіяни запускали ракети: було оголошено масштабну повітряну тривогу
Ту-95, фото: Вікіпедія

У ніч на суботу в Росії злетіли бомбардувальники Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. Після того, як вони здійснили пуски і всі ракети були в повітряному просторі України, у Росії злетіли винищувачі МіГ-31К, які можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал". Тривога тривала до 6.00 ранку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано активність Ту-95МС (кількість уточнюється) з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково".

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Доповнено: 3.45 в частині областей було оголошено повітряну тривогу.

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3.52 Повітряні сили повідомили про ракету в Чернігівській області курсом на Чернігів.

3.57 Ракета змінила курс на південно-західний, загроза виникла для Київщини.

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4.00 тривога поширилась на західні області.

4.03 Ракета на півночі Київщини у західному напрямку.

4.08 Наразі крилата ракета на Житомирщині, курс південно-західний.

4.35 КР через Сумщину в західному напрямку.

4.38 Ракета в Дніпропетровській області курсом північно-західним.

4.40 Ракета на Харківщині у напрямку Полтавщини.

4.50 Ракети із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину. Мешканців Дніпра військові просять перебувати в укритті.

4.51 З Чернігівської області ракети летять південно-західним курсом, загроза для Київщини. Також група ракет на півночі Київщини рухається у західному напрямку.

4.55 Крилаті ракети з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

4.59 Крилаті ракети які були на Київщині, зараз на Житомирщині, курс південно-західний.

5.09 Група ракет через Житомирську область в напрямку Хмельниччини.

5.11 Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

5.24 Крилата ракета на півночі Тернопільщини летить у західному напрямку.

5.31 Швидкісні цілі через Житомирщину у південно-західному напрямку.

5.34 Ще один "Кинджал" через Житомирщину летить у південно-західному напрямку.

6.02 Відбій ракетної небезпеки по областях.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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