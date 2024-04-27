Россияне запускали ракеты: была объявлена масштабная воздушная тревога

В ночь на субботу в России взлетели бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет. После того, как они совершили пуски и все ракеты были в воздушном пространстве Украины, в России взлетели истребители МиГ-31К, которые могут нести аэробалистические ракеты "Кинжал". Тревога продолжалась до 6.00 утра.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирована активность Ту-95МС (количество уточняется) с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно".

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Дополнено: 3.45 в части областей была объявлена воздушная тревога.

Карта alerts.in.ua

3.52. Воздушные силы сообщили о ракете в Черниговской области курсом на Чернигов.

3.57 Ракета сменила курс на юго-западный, угроза возникла для Киевщины.

ВИДЕО ДНЯ

Карта alerts.in.ua

4:00 тревога распространилась на западные области.

4.03 Ракета на севере Киевской области в западном направлении.

4.08 В настоящее время крылатая ракета в Житомирской области, курс юго-западный.

4.35 КР через Сумщину в западном направлении.

4.38 Ракета в Днепропетровской области курсом северо-западным.

4.40 Ракета в Харьковской области в направлении Полтавщины.

4.50 Ракеты по Запорожской области курсом на Днепропетровщину. Жителей Днепра военные просят находиться в укрытии.

4.51 Из Черниговской области ракеты летят юго-западным курсом, угроза для Киевщины. Также группа ракет на севере Киевской области движется в западном направлении.

4.55 Крылатые ракеты из Херсона в направлении Кривого Рога.

4.59 Крылатые ракеты, которые были на Киевщине, сейчас на Житомирщине, курс юго-западный.

5.11 Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ).

5.09 Группа ракет через Житомирскую область в направлении Хмельнитчины.

5.11 Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ).

5.24 Крылатая ракета на севере Тернопольщины летит в западном направлении.

5.31 Скоростные цели через Житомирщину в юго-западном направлении.

5.34 Еще один "Кинжал" через Житомирщину летит в юго-западном направлении.

6.02 Отбой ракетной опасности по областям.