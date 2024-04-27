Ракетний удар: ворог атакував енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях
Субота, 27 квітня 2024, 07:33
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію.
Джерело: Міненерго
Деталі: За словами Галущенка, є пошкодження обладнання.
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Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.
Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.