У США заявили про докази спроб Китаю вплинути на майбутні вибори

Сполучені Штати бачили докази спроб Китаю "вплинути та, можливо, втрутитися" у майбутні вибори в країні, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Блінкен у коментарі CNN у п’ятницю наприкінці триденної поїздки до Китаю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Блінкен сказав, що повторив послання президента Джо Байдена Сі під час їхнього саміту в Сан-Франциско в листопаді минулого року про те, щоб Китай не втручався в президентські вибори в США 2024 року. Тоді Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не робитиме цього.

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"Ми бачили, загалом, докази спроб вплинути та, ймовірно, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якнайшвидше", – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання, чи порушує Китай зобов’язання Сі перед Байденом.

"Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, на що ми дивимося дуже уважно, і це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів переконатися, що вони знову почують це повідомлення", – сказав Блінкен, додавши, що є занепокоєння не тільки щодо Китаю, а й інших країн.

Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.

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Що передувало: Блінкен під час візиту до Китаю підтвердив готовність Білого дому до нових санкцій проти Пекіна в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.