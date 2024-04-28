Росіяни атакували Україну "Шахедами"

У суботу ввечері у низці областей України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:32 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників для Херсонської та Миколаївської областей.

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Станом на 21:08 "Шахеди" рухалися з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук, а також із Миколаївщини курсом на Одесу.

О 21:20 Повітряні сили попередили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині.

Станом на 22:05: "Шахеди" з Черкащини рухаються курсом на Київщину; БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину; Дрони з Миколаївщини прямують на Кіровоградщину.

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Станом на 23:01 "Шахеди" продовжують рух: з Вінничини курсом на Хмельниччину; з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.

Дослівно ПС о 1:22 28 квітня: ""Шахед" на Черкащині! Курс північно-західний!"

2:37: "Продовжує рух на курсом на Хмельниччину на межі Житомирської та Вінницької областей".

3:39: "БпЛА на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів".

Оновлено: О 3:54 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

О 4:22 Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів".

Дослівно: "Нова група шахедів з поблизу Миколаєва. Курс північно західний".

Оновлено: О 5:39 оголосили відбій тривоги у Миколаївській області.