Росіяни атакували Україну "Шахедами"
У суботу ввечері у низці областей України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 20:32 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників для Херсонської та Миколаївської областей.
Станом на 21:08 "Шахеди" рухалися з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук, а також із Миколаївщини курсом на Одесу.
О 21:20 Повітряні сили попередили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині.
Станом на 22:05: "Шахеди" з Черкащини рухаються курсом на Київщину; БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину; Дрони з Миколаївщини прямують на Кіровоградщину.
Станом на 23:01 "Шахеди" продовжують рух: з Вінничини курсом на Хмельниччину; з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.
Дослівно ПС о 1:22 28 квітня: ""Шахед" на Черкащині! Курс північно-західний!"
2:37: "Продовжує рух на курсом на Хмельниччину на межі Житомирської та Вінницької областей".
3:39: "БпЛА на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів".
Оновлено: О 3:54 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
О 4:22 Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів".
Дослівно: "Нова група шахедів з поблизу Миколаєва. Курс північно західний".
Оновлено: О 5:39 оголосили відбій тривоги у Миколаївській області.