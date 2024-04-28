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Россияне атаковали Украину "Шахедами"

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 04:22
Россияне атаковали Украину Шахедами
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером в ряде областей Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:32 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников для Херсонской и Николаевской областей.

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По состоянию на 21:08 "Шахеды" двигались из Днепропетровской области на Полтавщину, курсом на Кременчуг, а также из Николаевской области курсом на Одессу.

В 21:20 Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на Херсонщине.

По состоянию на 22:05: "Шахеды" из Черкасской области движутся курсом на Киевщину; БпЛА из Одесской области курсом на Винницкую область; Дроны из Николаевской области направляются на Кировоградщину.

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По состоянию на 23:01 "Шахеды" продолжают движение: из Винницкой области курсом на Хмельнитчину; из Николаевской области курсом на Кировоградщину.

Дословно ВС в 1:22 28 апреля: ""Шахед" на Черкасщине! Курс северо-западный!"

2:37: "Продолжает движение по курсу на Хмельнитчину на границе Житомирской и Винницкой областей".

3:39: "БпЛА на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов".

Обновлено: В 3:54 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

В 4:22 Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов".

Дословно: "Новая группа шахедов из вблизи Николаева. Курс северо-западный".

Обновлено: В 5:39 объявили отбой тревоги в Николаевской области.

Темы: Шахедбеспилотникивойна
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