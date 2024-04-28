Із Тиси витягнули тіла двох чоловіків
Тіла двох чоловіків у річці Тиса виявили учора ввечері під час патрулювання прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону.
Джерело: ДПСУ
Деталі: До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції.
Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок.
Наразі особи загиблих встановлюються.
За статистикою ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб, які намагалися подолати Тису.
Прикордонники наголошують, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби: гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю.
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