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Із Тиси витягнули тіла двох чоловіків

Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 11:39
Із Тиси витягнули тіла двох чоловіків
усі фото: ДПСУ

Тіла двох чоловіків у річці Тиса виявили учора ввечері під час патрулювання прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону.

Джерело: ДПСУ

Деталі: До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції.

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Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок.

Наразі особи загиблих встановлюються.

 

За статистикою ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб, які намагалися подолати Тису.

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Прикордонники наголошують, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби: гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю.

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Теми: Прикордонна службамобілізаціякордон
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