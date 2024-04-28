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Из Тисы вытащили тела двух мужчин

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 11:39
Из Тисы вытащили тела двух мужчин
все фото: ГПСУ

Тела двух мужчин в реке Тиса обнаружили вчера вечером во время патрулирования пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда.

Источник: ГПСУ

Детали: К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции.

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Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только на утро.

Сейчас личности погибших устанавливаются.

 

По статистике ГПСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису.

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Пограничники отмечают, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток: острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью.

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Темы: Пограничная службамобилизацияграница
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