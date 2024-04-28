У квартирі в Києві стався вибух – поранені двоє чоловіків

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Святошинському районі столиці, внаслідок якого поранені двоє чоловіків.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району надійшло до поліції вночі.

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Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків.

Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу.

Справу відкрили за статтями "Незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами" та "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".