В квартире в Киеве произошел взрыв - ранены двое мужчин
Воскресенье, 28 апреля 2024, 12:46
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Святошинском районе столицы, в результате которого ранены двое мужчин.
Источник: полиция Киева
Детали: Сообщение о взрыве возле одной из многоэтажек Святошинского района поступило в полицию ночью.
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Установлено, что в результате взрыва, который произошел вероятно от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин.
Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
Дело открыли по статьям "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".
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