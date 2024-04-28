В квартире в Киеве произошел взрыв - ранены двое мужчин

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Святошинском районе столицы, в результате которого ранены двое мужчин.

Источник: полиция Киева

Детали: Сообщение о взрыве возле одной из многоэтажек Святошинского района поступило в полицию ночью.

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Установлено, что в результате взрыва, который произошел вероятно от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Дело открыли по статьям "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".