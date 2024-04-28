МЗС Фінляндії виправдалося за відредаговане фото з міністром у Києві

Міністерству закордонних справ Фінляндії довелося давати пояснення після того, як ЗМІ помітили явні ознаки редагування фото міністра із зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо з його візиту до Києва.

Джерело: Yle, "Європейська правда"

Деталі: Візит міністра зі співпраці розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо до Києва відбувся в середині минулого тижня. Розповідаючи про нього, МЗС Фінляндії та посольство опублікували на своїх сторінках фото Тавіо біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві, де він вшанував пам’ять загиблих захисників України.

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Журналісти помітили, що на фото у Facebook посольства можна бачити лисину на голові міністра, тоді як на фотографії у Twitter (X) МЗС її, вочевидь, замалювали.

фото: Yle

Після запитань у пресслужбі МЗС підтвердили, що у їхні соцмережі потрапила відредагована фотографія.

"Фотограф, найнятий на місці у Києві, відредагував фото на власний розсуд. Ми не давали вказівок редагувати фото", – прокоментував речник Мікко Койвумаа.

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Він додав, що не знайомий з точними домовленостями з фрілансером, проте такі обсяги редагування не відповідають правилам і практикам відомства.

Одночасно речник визнав, що пресслужба мала у розпорядженні обидві версії фотографії і чомусь для публікації все ж обрали відредаговану. "Не можу сказати, чому було ухвалено таке рішення, але ми встановимо це", – додав речник.

Після цього розголосу початковий допис у Twitter (X) видалили та опублікували новий з нередагованим фото, з приміткою, що раніше було використано неправильну фотографію.

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва на початку квітня президент Фінляндії Александр Стубб анонсував новий пакет військової допомоги Фінляндії для України вартістю 188 млн євро.

Також відбулося підписання двосторонньої угоди про безпекову співпрацю.