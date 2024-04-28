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МИД Финляндии оправдалось за отредактированное фото с министром в Киеве

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 14:00
МИД Финляндии оправдалось за отредактированное фото с министром в Киеве
фото: twitter.com/Ulkoministerio

Министерству иностранных дел Финляндии пришлось давать объяснения после того, как СМИ заметили явные признаки редактирования фото министра по внешней торговле Вилле Тавио с его визита в Киев.

Источник: Yle, "Европейская правда"

Детали: Визит министра по сотрудничеству развития и внешней торговли Вилле Тавио в Киев состоялся в середине прошлой недели. Рассказывая о нем, МИД Финляндии и посольство опубликовали на своих страницах фото Тавио у стен Михайловского златоверхого монастыря в Киеве, где он почтил память погибших защитников Украины.

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Журналисты заметили, что на фото в Facebook посольства можно видеть лысину на голове министра, тогда как на фотографии в Twitter (X) МИД ее, очевидно, зарисовали.

 
фото: Yle

После вопросов в пресс-службе МИД подтвердили, что в их соцсети попала отредактированная фотография.

"Фотограф, нанятый на месте в Киеве, отредактировал фото по своему усмотрению. Мы не давали указаний редактировать фото", – прокомментировал представитель Микко Койвумаа.

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Он добавил, что не знает, какими были подробные договоренности с фрилансером, однако такие объемы редактирования не соответствуют правилам и практикам ведомства.

Одновременно спикер признал, что пресс-служба располагала обеими версиями фотографии и почему-то для публикации все же выбрали отредактированную. "Не могу сказать, почему было принято такое решение, но мы установим это", – добавил спикер.

После этой огласки первоначальное сообщение в Twitter (X) удалили и опубликовали новое с нередактированным фото, с приметкой, что ранее была использована неправильная фотография.

Напомним: Во время своего первого визита в Киев в начале апреля президент Финляндии Александр Стубб объявил о новом пакете военной помощи Финляндии для Украины стоимостью 188 млн евро.

Также состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Темы: Финляндия
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