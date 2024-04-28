Тиждень почнеться з тепла до +25 та дощів у частині країни

У понеділок, 29 квітня, у південно-східній частині України короткочасні дощі, вдень місцями з грозами, на решті територій - без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Реклама:

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.

У вівторок, 30 квітня, в Україні без опадів, лише в південно-східній частині місцями короткочасні дощі, грози.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, у південно-східній частині північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10°, на півдні країни 9-14°; вдень 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.