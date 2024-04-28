Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Тиждень почнеться з тепла до +25 та дощів у частині країни

Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 14:31
Тиждень почнеться з тепла до +25 та дощів у частині країни
фото: pixabay

У понеділок, 29 квітня, у південно-східній частині України короткочасні дощі, вдень місцями з грозами, на решті територій - без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Реклама:

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.

У вівторок, 30 квітня, в Україні без опадів, лише в південно-східній частині місцями короткочасні дощі, грози.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, у південно-східній частині північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10°, на півдні країни 9-14°; вдень 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
погода
У ніч суботу в Україні дощитиме, в неділю − переважно без опадів
Синоптики прогнозують дощову п'ятницю із заморозками, а потім – сонячні вихідні
Синоптики попереджають про сильну грозу у Києві та області
Останні новини
17:22
Зеленський на Ставці доручив пришвидшити надходження зброї від партнерів на фронт
17:16
ОПЕК+ може продовжити скорочення видобутку нафти – Reuters
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
Усі новини...
Реклама:
Реклама: