Неделя начнется с тепла до +25 и дождей в части страны

В понедельник, 29 апреля, в юго-восточной части Украины кратковременные дожди, днем местами с грозами, на остальной территории - без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-18 м/с.

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Температура ночью 4-9°, на юге и востоке страны 10-15°; днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем около 20°.

Во вторник, 30 апреля, в Украине без осадков, лишь в юго-восточной части местами кратковременные дожди, грозы.

ВИДЕО ДНЯ

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, в юго-восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 5-10°, на юге страны 9-14°; днем 20-25°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.