У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти

У Запорізькому державному цирку під час виконання гімнастичного номеру 15-річний хлопець та 12-річна дівчина зірвалися з 3-метрової висоти, вони перебувають у лікарні.

Джерело: поліція області

Дослівно: "Ситуація сталася під час виконання гімнастичного номеру. Двоє гімнастів – 15-річний хлопець та 12-річна дівчина – зірвалися з 3-метрової висоти та впали на арену. Внаслідок падіння діти травмувалися. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини події".

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Деталі: Діти травмувалися у суботу, однак поліція повідомила про цей випадок у неділю.

Близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номеру програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти.

Через падіння обоє отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доставили до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні.

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"Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає", – повідомили в поліції.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.