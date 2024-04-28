В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты

В Запорожском государственном цирке во время выполнения гимнастического номера 15-летний парень и 12-летняя девушка сорвались с 3-метровой высоты, они находятся в больнице.

Источник: полиция области

Дословно: "Ситуация произошла во время выполнения гимнастического номера. Двое гимнастов – 15-летний парень и 12-летняя девушка – сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену. В результате падения дети травмировались. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия".

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Детали: Дети травмировались в субботу, однако полиция сообщила об этом случае в воскресенье.

Около 18:00 во время представления в городском цирке исполнители гимнастического номера программы не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты.

Из-за падения оба получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы.

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"Сейчас дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет", – сообщили в полиции.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.